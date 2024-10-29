Göksel Kaya’nın Kimliği ve Mesleği

Atatürk rolüyle sahne aldığı milli bayramlar ve etkinlikler aracılığıyla dikkat çeken Kaya, bazı kesimler tarafından desteklenirken, bazıları tarafından eleştirilere maruz kalmaktadır.

Sağlık Sorunları ve Aile İlişkileri

2019 yılında akciğer kanserine yakalanan Göksel Kaya’nın durumu, tedavi sürecinde daha da ciddileşmiş ve tümörün beynine sıçradığı belirlenmiştir; hastalığı sürecinde eşi Handan Sarıhan ile olan ilişkisi ise sorunlarla dolu bir hal alarak, eşinin şiddetine maruz kaldığını öne sürmesine sebep olmuştur. Göksel Kaya, 2017 yılında evlendiği eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiş, sağlığının etkisiyle ilişkilerinin zayıfladığını ifade etmiştir.

1964 yılında Ardahan'da doğan Göksel Kaya, bir gün metroda bir kişinin kendisine Atatürk’e benzerliğinden ötürü duyduğu hayranlığı dile getirmesi üzerine oyunculuk kariyerine adım atmıştır; bu olay sonrasında, dizi ve film projelerinde Atatürk’ü canlandırarak tanınmaya başlamış ve 2006’dan itibaren çeşitli yapımlarda bu rolü üstlenmiştir. Kaya, sosyal medya platformlarında aktif olmasa da, Türkiye’nin tarihi figürlerinden birini canlandırmasıyla sıkça gündeme gelmektedir.