Türkiye'nin Gökyüzündeki Yeni Kalkanı: Gök Kubbe!

ASELSAN Genel Müdürü Mehmet Akyol, Türkiye'nin yeni ve benzersiz hava savunma sistemi "Gök Kubbe"yi tanıtarak, ülkemizin bu alandaki ilerleme ve yeniliklerini anlattı. Akyol, "Gök Kubbe, radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri ve atıcı platformlar gibi birçok büyük sistemin entegre çalıştığı kapsamlı bir sistemdir" dedi.

Türkiye'nin Yenilikçi Hava Savunma Sistemi: Gök Kubbe

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin geliştirdiği "Gök Kubbe" hava savunma sistemini tanıttı ve bu sistemin İsrail'in Demir Kubbesi ile kıyaslanmasına yönelik soruları yanıtladı. Akyol, "Gök Kubbe'nin, Demir Kubbe'den hiçbir eksiği yok. Hedefimiz, bu sistemi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak" dedi. Savunma sanayii üretiminde "Yapmak kadar satmayı da öğrenmeliyiz" diyen Akyol, ihracatı artıracak projeleri de sıraladı.

Gök Kubbe: En Kapsamlı Hava Savunma Sistemi

"Gök Kubbe" adı altında toplanan hava savunma sistemi, çok alçak irtifadan en uzak menziline kadar geniş bir koruma sağlıyor. Akyol, "Hava savunma döngüsünde radarlar, komuta kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri ve atıcı platformlar gibi birçok büyük sistem birlikte çalışır. ASELSAN'ın her bir alan için özelleşmiş sistemleri bulunuyor" dedi.

Demir Kubbe ile Karşılaştırma

Türkiye'nin hava savunma sistemi projesini, İsrail'in Demir Kubbesi ile kıyaslayan bir soru üzerine Akyol, "Demir Kubbe'yi bizden daha öne çıkaran, bizim eksik olduğumuz bir konu yok. Coğrafyanın gereği olarak oradaki faaliyetler daha çok ön plana çıktı. Bunu Türkiye genelinde yaymak ve genişletmek bizim hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Gök Kubbe'nin Genel Özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

Hassas Üretim ve İhracat Hedefleri

Akyol, hassas üretimin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu yıl ilk kez Teknofest'te hava savunma sistemi projelerinin de yarışma ayağına dahil edildiğini belirtti. "Mühendislerimiz sahaya gitmediğinde projeler anlamsız oluyor. Üretimde kaliteli ve büyümeyi destekleyecek çalışmalar önemli" diyen Akyol, 3 bin 400 tedarikçileri olduğunu ve zorluk seviyesi yüksek üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

4 Yıllık Sipariş Tamam

Başarılı ürünler yapmak kadar satmayı da öğrenmek gerektiğine vurgu yapan Akyol, Türkiye'nin kilogram başına ihracat miktarının 1.4 dolar olduğunu, ancak savunma sanayi için bunun 58-60 dolar civarında seyrettiğini belirtti. Akyol, "ASELSAN'da bu miktar 2 bin dolar civarında. Teknolojinin en nitelikli tarafıyla uğraşıyoruz ve seri üretime başladığımızda katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. 2030 sonunda Defence Top 100'de ilk 30'a girmek istiyoruz. Şu an 4 yıl bizi götürecek siparişimiz var" dedi.

Gök Kubbe, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı büyük adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yenilikçi sistem, ülkenin hava sahasını koruma kapasitesini artırırken, uluslararası alanda da Türkiye'nin savunma sanayii konusundaki gücünü gösteriyor.