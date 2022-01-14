Yıllardır beklediğimize değdi! Van Defterdarlığı, yeni binasında hizmet vermeye başladı

Van Defterdarlığı, 2011 yılında meydana gelen depremde ağır hasar görmüş ve o zamandan bu yana kiralık bir binada hizmet veriyordu. 2017 yılında, Van’ın Tuşba ilçesi, Akköprü Mahallesi’nde 10 bin metre kare yüzölçümü bir alan üzerinde yapımına başlanan Defterdarlık binası, yüklenici firma tarafından bir türlü tamamlanamamıştı. Ha bitti, ha bitecek denilen binanın açılışı adeta yılan hikayesine dönmüştü. Geçtiğimiz haftalarda binanın faaliyete gireceğinin sinyali verilmişti.

‘7 Ocak’ta hizmet vermeye başladı’

Van Defterdarı Murtaza Kamar, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, defterdarlığın yeni binasına geçtiğinin duyurusunu yaptı. Konuyla ilgili görüştüğümüz Van Defterdarı Murtaza Kamar, eski binada yeni sıkıntıların olduğunu belirtti. Kamar, yeni binaya 7 Ocak’ta geçildiğini dile getirerek, “Binamız depremde hasar gördü. O zamandan beri kiralık bir binadaydık. Tabii eski binamız çarşının içindeydi, parkı yoktu ve vatandaşlar sıkıntı çekiyordu. Çalışma ortamı da uygun değildi. Daha sonra 2017’de binanın yapımına başlandı. Yapım aşamasında da sorunlar oldu. En nihayetinde binamız tamamlandı. 30 Aralık’ta binamızı taşımaya başladık. 7 Ocak’ta binamız hizmet vermeye başladı. Kentimizi, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

‘Birimler yer alacak’

Yeni binada birçok birimin olacağını ifade eden Kamar, “Binamız tek girişli, gider ve gelir ayrımlı iki blok, bodrum ve zemin kat dahil, her blok 3 katlı ve her katın bin metrekarenin üzerinde olacağı toplam 14 bin 528 metrekare kapalı alanı, çevre düzeni, ihata duvarı ve kapalı devre güvenlik sistemlidir. Şehirlerarası otogarın hemen yanında. Binamızda Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Muhakemat Müdürlüğü, Personel Müdürlüğü ve Tuşba Mal Müdürlüğü birimleri yer alacak” diye konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL