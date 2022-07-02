Yeşilsu Taş Konak Butik Otel çok yakında hizmete başlıyor!

Son yıllarda turizm yatırımları kentteki en büyük yatırımların başında gelirken, Vanlı Yavaş ailesi son dönemlerde yapılan en görkemli yatırımlardan birisini yaparak sürece dahil oldu.

Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi (Amik)’nde inşa edilen butik otel, kafe ve restoran tarzındaki yatırım bir tarafında Van Gölü diğer tarafında Amik Kalesi ile muhteşem bir görsellik ve konfor sunarken, denize nazır en lüks ve otantik mekan olarak bayramdan önce kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor.

Yatırım hazırlıkları geçtiğimiz yıl başlayan ve Yeşilsu bölgesinin ilk butik oteli olma özelliği taşıyan Yeşilsu Taş Konak Butik Otel, Kafe ve Restoran’ın tanıtımı yapıldı. Yavaş ailesinin turizm yatırımı olarak planan Yeşilsu Taş Konak’ta inşaat süreci tamamlanırken 4 milyonu aşkın bir maliyet ile hazırlanan yapı, bölgenin de bu konseptteki ilk ve tek butik oteli olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

BUTİK OTEL AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Açılışına sayılı günler kala tanıtımı yapılan Yeşilsu Taş Konak için bir lansman toplantısın yapıldı. Yavaş ailesine ait butik otel hakkında değerlendirmelerde bulunan İsmet Yavaş, Taş Konak ile ilgili detayları basın mensupları ile paylaştı. Yavaş yaptığı açıklamada; “Van'da ilk bir tesis yapmaya çalıştık, bu konsepte yani birçok otel olabilir ilimizde ama farklı bir konsepte bir şey yapmaya çalıştık.

Genelde doğal doğal bir ortam istedik, modern modemden daha uzak daha doğal şeyler istedik. Tesisimizi butik otel tarzı yaptık, çünkü şu an resmiyette bir otel turizm alanı olmadığı için şuan rezidans olarak faaliyet göstereceğiz. Daha ileri zamanlarda Tuşba bölgesinde uygulanan turizm bölgesi kapsamına girdiğimizde ondan sonra otel ruhsatı veya yıldız olarak veya daha genişleyerek büyümeye hedefliyoruz” dedi.

“BUTİK OTEL YILIN 12 AYI HİZMET VERECEK”

Yaz kış faaliyet göstereceklerini belirten Yavaş, “Testimizin ismi Yeşilsu Taş Konağı olarak onu baştan belirtmem gerekiyor. Tesisimizde 10 tane suit dairemiz mevcut. 8 tane 1+1 ve 2 tane de balayı odası ya da özel oda diyebileceğimiz yerimiz var. 65-75 ve 85 metre karelerden oluşan odalarımız var. Alt katımızda 400 metrekare bir alanımız var ve burayı da insanların vakitlerini geçirebilecekleri bir yer olarak tasarlıyoruz.

Bunun yanında terasımız da mevcut. Odalarda yemek yapma olayımız yok. Daha çok ailelere hizmet eden bir yer. Sabah ve akşam yemeği olarak hizmet vermeyi planlıyoruz. Düğün nişan gibi etkinliklere ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Taş ve ahşap üzerine binamız inşa ettik. Özellikle kış aylarında da rağbetin çok olmasını tahmin ediyorum. Testimiz yılın 12 ayı hizmet verecektir. Kış aylarında odalarımızda şömineli sobalar mevcut olacaktır” diye ekledi.

YAVAŞ: 4,5 MİLYON CİVARINDA BİR MALİYETİMİZ OLDU

Ulaşımla ilgili de konuşan Yavaş, şunları söyledi: “Merkeze çok bir uzaklığı yok zaten bir haftalığına tatil yapmak isteyen insanlar için bir saatlik yol çok da uzun bir yolculuk değildir. İki Nisan Caddesindeki Remax emlak ofisi üzerinden rezervasyon hizmeti yapılıyor. Sıfır komisyonlu bu hizmeti yapacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan da profesyonel olarak çalışmalara başladık. İleride havuz yapmayı da planlıyoruz.

Çocuk havuzu artı yanında büyük bir havuz yapma düşüncemiz var. 2021 yılında bu otelin yüzde 70 orandaki çalışmaları tamamlamıştık. 4,5 milyon civarında bir maliyetimiz oldu. Burada ilk etapta şu an 6 arkadaşımız da istihdam ediyor. Mutfak konusunda da gayet başarılı bir ekiple yolumuza devam edeceğiz”

ŞEHRİVAN GAZETESİ