Vanlılardan Belediyelere 'Sokak Hayvanı' Tepkisi

Dün İpekyolu ilçesine bağlı Yoğurtçuoğlu sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mete Durna, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi. 5 gün önce barınaktan sahiplenen ve dün sabah saatlerinde geri sokağa salınan ve minik Mete’nin ölümüne sebep olan köpeğin sahibi de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili WanHaber’e açıklamada bulunan vatandaşlar, kentteki belediyelerin harekete geçmesini istedi. Van sokaklarında yürümeye korktuklarını belirten vatandaşlar, kentteki belediyeleri eleştirerek sokak hayvanlarının toplatılmasını istedi.