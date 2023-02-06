Vanlılar kan bağışı için Kızılay'a akın etti

WanHaber - ÖZEL

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen depremde yaralanan binlerce kişi için Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu.

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya Vanlılar duyarsız kalmadı.

Demiroğlu'un, "Şu an için öncelikli yardım kan bağışıdır. Van’da; Cumhuriyet Cad. Kent Meydanı mobil aracımıza ve Kültür Sarayı yanındaki kan merkezimize başvurabilirsiniz." paylaşımı sonrası kan vermek isteyen vatandaşlar, Kızılay'a akın etti.

Depremde yaralanan vatandaşlar için Kızılay ve mobil araçlarda uzun kuyruklar oluşturan Vanlılar, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.