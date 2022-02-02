Vanlılar, Alican Sınır Kapısı’nın açılmasını ve Van-Erivan uçak seferlerinin başlamasını istiyor!

Türkiye ve Ermenistan arasında süren gerginlikten dolayı ulaşım uçakla gerçekleştiriliyordu. 2020’ye kadar Atlasjet tarafından yapılan uçuşlar, şirket iflas edince durdu. Seferler 2020 yılından beri yapılmıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklama yaparak Ermenistan'a uçak seferlerinin 2 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

Uçuşlar bugün itibariyle başladı. Pegasus, Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan Havalimanı'na; Salı, Cuma ve Pazar günleri ise Erivan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek. Erivan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na 69,99 avrodan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan Havalimanı'na ise 59,99 dolardan başlayacak. FlyOne Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek.

Bu seferler için biletler 39 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yıllar sonra uçuşların başlayacak olması akıllara Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bulunan ve Türkiye ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan Alican Sınır Kapısı’nı getirdi. 1933’ten beri hizmete kapalı olan sınır kapısının, 2009 yılında açılacağı konuşulsa da iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin durması ile Alican Sınır Kapısı bir daha gündeme gelmedi. Van'da yaşayan iş insanı Erdinç Peker, otel işletmecisi Reşat Yeşilağaç ve turizmci Murat Beyaz, bugün başlayan uçuşları Wan Haber’e değerlendirerek, Alican Sınır Kapısı’nın da bir an önce açılması gerektiğini belirtti.

‘Bölge iller faydalanacak’

İş insanı Erdinç Peker, normalleşme sürecini olumlu bulduğunu ifade etti. Peker, iş insanları arasında iş birliği olacağını aktararak, “Son günlerde Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme diplomasisi yürütülüyor. Ben bu politikayı her iki ülke adına da doğru buluyorum. Normalleşme sağlanırsa bu en çok da bölge illerinin faydasına olacaktır. Kars ve Iğdır’da kapılar açılacak ve ticaret canlanacaktır. Van ile Erivan arasında ciddi seyahat organizasyonları gerçekleşecektir. Her iki ülke arasında iş insanları arasında iş birlikleri gelişecektir” dedi.

‘Turist akışına neden olacak’

Alican Sınır Kapısı’nın açılmasının olumlu yönlerinin olacağını belirten Peker, “Bu fayda tek taraflı olmayacaktır. Ermenistan’da bu iş birliğinin faydasını görecektir. Bugün karayoluyla Erivan’a gitmek isteyince önce Ardahan’a ya da Artvin’e gidiyoruz. O kapılardan Gürcistan’a geçip oradan Ermenistan ve Erivan’a ulaşıyoruz. Bu da beklemelerle birlikte 10 saati oluyor, olmadı 15 saati de bulabiliyor. Hâlbuki Van-Iğdır arası iki buçuk saat, Iğdır Erivan ise 1 saat sürüyor. Normalleşme olursa ve kapılar açılırsa Van’dan Erivan’a 3 buçuk saatte ulaşacağız. Bu durumda Van-Erivan arası otobüs seyahatleri de düzenlenebilir. Bu her iki kent içinde ciddi turist akışına neden olur. Turizm hiç ummadığımız şekilde gelişebilir. Bu yüzden biz normalleşme çabalarını destekliyor. Kırgınlıkların ve küskünlüklerin son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘Van-Erivan uçuşları olmalı’

Otel işletmecisi Reşat Yeşiağaç, Ermenilerin Van’ı çok sevdiğini belirtti. Yeşilağaç, Alican Sınır Kapısı’na ve Van-Erivan uçak seferlerine değinerek, “Ermeniler Van’ı çok seviyorlar. İranlılar nasıl ki Van’ı seviyorsa Ermeniler de öyle seviyor. Daha önce de normalleşme sürecine girildiğinde 30 Nisan 2019’da Erivan’dan Van’a ilk uçası indirdik. Misafirlerimiz 2-3 gün Van’da kaldılar. Daha sonra gittiler. Bunu ciddi anlamda önemsiyoruz. Çok güzel bir adımdır. Bunun yanı sıra Iğdır Gümrük Kapısı da açılırsa çok iyi olur. Direkt Van-Erivan, Erivan-Van uçuşları olmalı. İran pazarı nasılsa Iğdır Gümrük Kapımız açılırsa 2. büyük pazarımız Ermenistan olur. Van için etkili olacaktır” dedi.

‘Siyaset, turizmin dışında olmalı’

Turizmci Murat Beyaz, siyasilerin verdiği kararların turizmi etkilediğini aktardı. Beyaz, siyasetin turizm dışında olması gerektiğinin altını çizerek, “Ermenistan’da yaşayan insanlar bizim eski komşularımızdır. Tarihi geçmişimizin birlikte sürdüğü bir toplumdur. Yaklaşık 100 yıldır ayrı şekilde yaşıyoruz. Ermenistan’a geçmiş yıllarda tanıtım için gittik. İlişkilerimiz koptu. Siyaseten de 2 ülke arasındaki gerilim artınca bizde de doğal olarak bir daha gidemedik. Siyasilerin verdiği kararlar bizim turizmimizi etkiliyor. Siyaset, turizmin dışında olmalı ve turizmin önü hep açık olmalı. Bizim isteğimiz turizmin kendi mecrasında ilerlemesi ama günümüz şartlarında çok mümkün olmuyor. İki ülke arasındaki bu gerilimin düşmesini ve atılan adımları çok olumlu buluyorum” şeklinde konuştu.

‘Alican Sınır Kapısı açılmalı’

Alican Sınır Kapısı’nın açılmasının öncelik olması gerektiğini dile getiren Beyaz, “Şu an biri Ermenistan'a gitmek istese önce Gürcistan’a gidiyor, oradan Ermenistan’a geçiyor. Buna çözüm bulmak için önce Alican Sınır Kapısı’nın açılması lazım. Uçuşlar çok önemli mutlaka olmalı ama en önemlisi ve ilk olması gereken Iğdır ve Erivan arasındaki sınır kapısının bir an önce açılması. Devamında mutlaka Van’a uçuşlar olmalı. Ciddi bir pazardır bu. İran’dan sonra Ermenistan 2. pazarımız olur. Çünkü oradan da buraya ulaşım rahat olduğu zaman hafta sonuna bile insanlar akın akın gelip gideceklerdir. Bunun için de sınır kapısının açılması lazım” dedi.

‘Gündeme getirmemiz lazım’

Beyaz, başta vali, milletvekilleri olmak üzere kentte yaşayanların bu konuyu gündeme getirmesi gerektiğini ifade ederek, “Üst seviyeye geçmek gerek. Yerel dinamiklerimiz maalesef buna çok görüş belirtmiyorlar. Şehrin valisi, milletvekilleri, önde gelen STK’ları devletlerin başlatmış olduğu bu diyalog sürecini sahiplenmeli. En azından bir açıklama yapılmalı. Bunu sahiplenmeliyiz. Şehrin dile getirmesi gerekiyor. Gündeme gelmesi gerekiyor” diye aktardı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL