Van’da okul çevresinde denetimler başladı

Buna göre okulların giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ihtiyaç duyulan okullarda “ekip/devriye” bulundurulacak.

Okul kolluk görevlisinin etkin şekilde görev yapabilmesi için okul giriş-çıkışını görebileceği ve ani gelişen olaylara müdahale edebileceği, eğitim kurumunun fiziki yapısına uygun mekân sağlanacak.

İllerin güvenlik durumu ve öncelikleri göz önünde bulundurularak okul kolluk görevlileri resmi veya sivil kıyafetli olarak görev yapacak.

Öncelik dereceliler başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullara kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu tamamlanacak.

Diğer okullarda ise sisteme entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak.

Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları gibi yerler düzenli denetlenecek.

“Siberay Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetler öğretmen, öğrenci ve velilere özel önem verilerek devam edecek.

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okulların çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak.

Motosikletli asayiş timleri, narkotimler ile ihtiyaç duyulan diğer ekipler okul önleri ve çevresinde görevlendirilecek. Narko-rehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm okul ve kurum çalışanları ile velilere verilmesine yönelik eğitim programları hazırlanacak. Van Haber