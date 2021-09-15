Van'da iki fuar yarın kapılarını açıyor

Van Ajans Asya Fuarcılık tarafından organize edilen Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ve Kent İhtiyaçları ile Belediye Ekipmanları Fuarı yarın açılıyor. İki dev fuar 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İnşaat yapı teknolojileri, belediye ekipmanları, yapı dekorasyon firmaları, yenilenebilir enerji teknolojileri, güneş enerji sistemlerinin ve tüm yeniliklerin bir arada olacağı iki dev fuara yoğun bir katılım sağlanması hedefleniyor.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuarların ekonominin, kalkınmanın ve tanıtımın lokomotifi olduğunu belirterek, iki fuarı bir arada gerçekleştirerek, Van'a önemli bir ekonomi girdisi sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Güler, 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecekleri Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ve Kent İhtiyaçları ile Belediye Ekipmanları Fuarı'na yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti.

Güler, yarın açılışını gerçekleştirecekleri Solarvan Yenilenebilir Enerji Fuarı'nın Van'ın ve bölgenin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında farklı bir önem arz ettiğini vurguladı. Pandemi öncesi Van olarak fuarlarda yakaladıkları başarılı ivmeyi devam ettirerek, Van'ı Ortadoğu'da buluşma arenası yapmayı hedeflediklerini belirten Güler, bölgede bundan sonraki süreçte daha bilinir fuarlar düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

"SOLARVAN YENİLENEBİLİR ENERJİ FUARI, VAN İÇİN ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Ekip olarak sürekli yeniliği hedefleyen bir vizyon çerçevesinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Güler, "Bu doğrultuda ülkemizin başta olmak üzere ilimizin ve bölgemizin ticari ve ekonomik hayatında yeni trendleri takip edip bu yönde fuarlar yapma gayretimiz devam edecektir. Özellikle pandemi sonrası yeni dünya düzeninde öne çıkacak sektörleri göz önüne alarak bölgemiz ve ülkemizin avantajlı sektörlerini daha bilinir hale getirecek fuarlar tertip etmeyi hedeflemekteyiz. Solarvan Yenilenebilir Enerji Fuarı'yla ilimizin ve bölgemizin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında farklı bir önem arz etmektedir.

Türkiye'de güneşlenme oranı en yüksek olan ilimiz güneş enerjisinin enerjiye dönüşme oranı yine birinci sıradadır. Rüzgar potansiyeli de güçlü firmaların yatırımlarını cezbedecek düzeylerdedir. Gerek bölgeye yeni enerji yatırımlarını çekmek ve gerekse bölgemizde yeni yeni alt yapısı oluşan yenilenebilir enerji sektörünün önünü açma anlamında fuarımızın tesiri yüksek olacaktır. Gerek il dışından gerekse ilimizden katılımcı firmalarımız teknolojik ürünlerini sergileyecektir. Tüm bölgemizden ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Yarın kapılarını açacağımız Solarvan Doğu Anadolu Yenilenebilir Enerji Fuarı ve Kent İhtiyaçları ile Belediye Ekipmanları Fuarı ilimiz için büyük bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

"EKONOMİNİN CAN DAMARI KONUMUNDAKİ FUARLARIMIZA BÖLGE ESNAFIMIZIN İLGİSİ BÜYÜKTÜR"

Düzenleyecekleri fuarlarla kentte canlılık katmayı hedeflediklerini ifade eden Güler, "Yarın bölge belediyelerinin davet edildiği Bölgesel Kalkınma ve Belediyeler işbirliği Zirvesi ile birlikte İnşaat Yapı ve Belediye İhtiyaçları Fuarımız yapılacaktır. Durağanlık yaşayan inşaat sektörünün canlanması ve yeni proje ve bağlantıların yapılacağı bir çok yeni ekipman ve teknolojilerin sergileneceği fuarımız sektörde canlılığı hedeflemektedir. İnşaat yapı ve müteahhit firmalar ve tüm sektör paydaşlarını fuarımızda yer alacaklar. Ekonominin can damarı konumundaki fuarlarımıza bölge esnafımızın ilgisi büyüktür. Tüm ticari paydaşlara görevler düşmektedir. Fuarlarımızın hayırlara vesile olmasını diler tüm esnafımıza katılımcı ve ziyaretçilerimize keyifli bereketli işler dileriz. 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz fuarlarımızın ilimize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi