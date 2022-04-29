Van YYÜ’den önemli yatırım…

Hızla yenilenen sağlık sektöründeki teknolojiyi takip eden ve bu doğrultuda yenileme çalışmalarını devam ettiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesinde kurulan yeni MR ünitesini ve buraya alınan MR cihazını törenle hizmete açtı. Açılış törenine Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Murat Kayri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Göya, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, akademik ve idari personel ile birçok vatandaş katıldı.

Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nin son teknoloji tıbbi cihazlar ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Rektör Şevli, “Tıbbi alt yapımızla ve hizmet kalitemizle birinci önceliğimiz, halkımızın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Bu anlayışla gerek Van’daki gerek çevre illerdeki hastaların yerinde tedavilerini sağlamak ve vatandaşlarımızın farklı bölgelere sevk edilmelerinin önüne geçmek amacıyla hastanemizi her geçen gün yeni tıbbi cihazlarla donatmaya devam ediyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van ve çevre illerimizde bulunmayan, 70 cm genişliğinde çekim kabini olan ve 250 kg ağırlığa kadar obez hastaların çekimlerinin yapılabileceği yeni MR cihazı hakkında genel bilgiler vererek, cihazın yapay zekâ tabanlı kardiak anjio ve beyin anjio özelliklerine sahip; sessiz ve hızlı otomatik çekim yapabilen son teknoloji ürünü olduğunu belirtti.

Daha sonra MR ünitesinin teknik özellikleri hakkında Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiognastik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil Göya kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bölgegazetesi