Van vergi tahsilatında son sıralarda

Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Van'da ise Ocak-Ağustos diliminde vergi tahsilatı yüzde 41,90 gerçekleşti. Van, Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilatı oranında 13'üncü sırada yer alırken, Van'dan sonra yüzde 36,36 oranıyla Hakkâri son sırada yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 76,36, Kars'ta yüzde 14,55, Erzurum'da yüzde 66,2, Ardahan'da yüzde 65,90, Bingöl'de yüzde 61,48, Muş'ta yüzde 59,82, Erzincan'da yüzde 66,12, Bitlis'te yüzde 55,11, Iğdır'da yüzde 59,21, Ağrı'da yüzde 59,67, Elazığ'da yüzde 63,37, Malatya'da yüzde 66,91, Van'da yüzde 41,90, Hakkâri'de yüzde 36,36 olarak açıklandı.

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği kaydında, bölgenin ekonomik boyutta öne çıkan diğer üç ilinden Van ve Elazığ'ı geride bırakırken, Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı en fazla yüzde 76,36, oranıyla Tunceli'de gerçekleşti. Van yüzde 41,90 oranıyla vergi tahsilatında sondan ikinci sırada yer alırken, Kars'ta yüzde 14,55, Erzurum'da yüzde 66,2, Ardahan'da yüzde 65,90, Bingöl'de yüzde 61,48, Muş'ta yüzde 59,82, Erzincan'da yüzde 66,12, Bitlis'te yüzde 55,11, Iğdır'da yüzde 59,21, Ağrı'da yüzde 59,67, Elazığ'da yüzde 63,37, Malatya'da yüzde 66,91, Hakkari'de ise, yüzde 36,36 olarak açıklandı.

Van Bölge Gazetesi