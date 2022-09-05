Van TSO Başkan adayı İzzet Çoban seçim ofisini açtı

Bilindiği üzere 22 Ekim 2022 Tarihinde Van’ın kalbi değerinde önem arz eden, Van’ın en büyük STK’larından biri olan Van TSO’nun başkanlık seçimi olacak.

Yapılacak olan seçimlerde altı adayın kıyasıya bir mücadele içerisine girmesi, kamuoyunda büyük bir yankı buldu. Yaklaşık iki yıldan fazla bir süredir çalışmalarını sürdüren İzzet Çoban, Van TSO seçimleri için en güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor. C. Tesi günü gerçekleşen seçim ofisi açılışında, birbirinden renkli isimlerin seçim ofisi açılışında hazır bulunmaları, dikkat çeken farklı bir ayrıntı oldu. Oy pusulasının, güneşten korunmak için millete dağıtılan şemsiyelerin, çalışma Ofisinin ve ofiste bulunan masa sandalyelerinin tüm renklerinin kırmızı olması dikkat çeken ayrı bir konu oldu.

Ayırım yapmadan herkesi seçim ofisinin açılışına davet eden Van TSO Başkan adayı İzzet Çoban, adeta gövde gösterisi yaptı. Büyük bir katılımın sağlanması İzzet Çoban’ın çalışma ekibi tarafından da oldukça sevinçle karşılandı. Çalışma ekibinden bulunan Özcan Bayram, “İsteseydik daha fazla bir kitleyi buraya toplardık. Millet işinden gücünden geri kalmasın diye çok kişiye haber vermedik” demesi, bu seçimin, çok çekişmeli geçeceği anlamına geldiğine dair işaret oldu.

Açılışa katılan önemli bazı isimler, “Van TSO Sanayici ve Tüccar için önemli bir yerdir” Bu nedenle oy kullanacak kişilerin geleceğini düşünerek oyunu kullanması gerektiğini söylemesi dikkat çekici oldu.

Van TSO Başkan adayı İzzet Çoban, seçim ofisinin açılışına katılan herkese çok teşekkür ettiğini belirterek; “Bu gün çok heyecanlı ve çok gururluyuz. Yaklaşık üç yıldır yaptığımız çalışmaların sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Van’ın sorunlarını biliyoruz. Mevcut sıkıntıları da çok iyi biliyoruz. İnşallah biz geldiğimiz zaman, Sivil Toplum Kuruluşları ve iş insanları arasında var olan kutuplaşmayı da sonlandıracağız. Van ve Van’ın geleceği konusunda ortak paydada buluşacağız. Sevgi ve liyakat ile bir kartopuyla başlattığı değişim dönüşüm hareketi, şimdi kocaman bir çığa dönüştü. Sevginin kırmızısını büyütmek için her geçen gün büyüyerek, sizlere hizmet etmeye geliyoruz” diyerek açılışa katılan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. vanhavadis