İstanbul’da Van Dernekler Federasyonu organizasyonuyla bu yıl ilki yapılan ve 4 gün süren Van Tanıtım Günleri, sona erdi. Van Dernekler Federasyonu tarafından, Van Turizm potansiyelini arttırmak ve kültürel değerleri tanıtmak adına 20-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul yeni kapı etkinlik alanında düzenlenen Van Tanıtım günleri ziyaretçilerine kapılarını kapattı.

Yenikapı’da 20-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Van Tanıtım Günleri’ne, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Görsel Tekin, HDP Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakallı, İstanbul CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yanar, Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Toros Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ahmet Özer, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ferhat Dağ, İstanbul Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu Başkanı A. Hekim Daş, Van Dernekler Federasyon Başkanı Fatih Yağız, Vanlı sivil toplum örgütleri başkanları, siyasi parti temsilcileri ve birçok davetli ile yüzbinlerce kişi katıldı. Yüzbinlerce kişi Van’ın Doğa, inanç ve kültürü, tarihi, kültürü, gastronomi, el sanatları, yöresel ürünleri ve zengin mutfağını 4 gün boyunca tanıma şansı yakaladı.

DENGBÊJ DİNLETİSİ RENK KATTI

Standa kurulan şark köşesinde düzenlenen Dengbêj İsmail ve Berwan’ın dinletisi ise büyük ilgi topladı. Ziyaretçilerin tıka basa doldurduğu standa dengbêjlerin dillendirdiği kılamlar yer yer duygulu anlar yaşattı. 4 gün boyunca Van Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte halaylar çekildi, Van yöresine ait kahvaltı ve yemek çeşitleri görücüye çıktı. Etkinlikte Van'ın kültürel değerlerini yansıtan el sanatları ve Van kedisi de yer aldı. Alanda bir araya gelen vatandaşlar, ikramlar eşliğinde sohbet edip keyifli vakit geçirdi. Yöresel ve Kültür çadırını gezen vatandaşlar, Nihat Balka, Kazo, Berhan Ertoprak, Mehmet Öndül, Mustafa Ceceli’nin kürtçe performansı ile Vanlı sanatçıların konserlerine, halay çekerek eşlik etti.

HEDEF 5 MİLYON KİŞİ

Van Federasyon Başkanı Fatih Yağız,” Dolu dolu 4 gün geçirdik coşkulu halkımızla kadınlarımız, gençlerimiz, sanatçı, şair, dengbejlerimizle bu kadar coşkulu bir kalabalık gördüysek seneye bu alanı final alanı yapacağız ve hedefimiz 5 milyon insan olacaktır” dedi.

MUHTEŞEM BİR KATILIM OLDU

Van Dernekler Federasyonu Başkanı M. Fatih Yağız, “Muhteşem bir şey beklentilerimizin üzerinde bir halkın katılımı oldu. İlkini yapıyoruz. İlkini yapmamıza rağmen muhteşem bir katılım oldu. Kadınlarımız, gençlerimiz, ailelilerimiz inanılmaz derecede bir teveccüh var. Bütün halkımıza Van’dan gelen esnafımıza ve basınımıza herkese teşekkür ediyoruz. Buradan Van’a kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yorgunuz bitkiniz ama mutluyuz. Çünkü biz inançla sevgiyle bu işe başladık. 6 ay gece gündüz çalışarak büyük bir emek özveriyle bütün yönetimimizle inanılmaz derecede çaba içerisindeyiz.

BİRİNCİ VAN TANITIM GÜNLERİNİN MİMARI BİZLER DEĞİL, KADINLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE BÜTÜN HALKIMIZDIR

Sadece Van olarak değil, Türkiye'nin 81 ili olarak yedik, içtik, güldük, eğlendik, Yeri geldi Van depreminin yıl dönümünü unutmayarak hüzünlendik Fatiha okuduk, halay çektik, sanata yöneldik, şarkılar dinledik, kültürlendik, doğamız için bilinçlendik, birçok gizli yeteneklerimizi keşfettik, sevdik, sevildik, birlik olduk, esnafımız bize biz esnafımıza kazandırdık, Her taraftan siyasilerimizi misafir ettik.

VAN HALKININ, BİRLİKTELİĞİNİ VE GÜCÜNÜ GÖSTERDİK!

Bugün burada emeği geçen başta Van Dernekler Federasyonu yönetimimize ve Van Vakfı, Van İş Adamları Derneği, Erciş Vakfı, Kocaeli federasyonumuza, DGD’ye, 13 İlçemize, bütün dernek başkanlarımıza, Van'dan Gelen kurumlarımıza, Esnaflarımıza, kadınlarımıza en önemlisi bizi yalnız bırakmayan Büyük Van Halkına çok teşekkür ederim.

İSTANBUL’DAKİ BELEDİYELERE TEŞEKKÜRLER

Bugüne kadar Her türlü desteği olan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, özellikle Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ozan İş’e çok teşekkür ederim. Bir çok engellemeye rağmen çok çalıştık, çok çabaladık ve sonucunda bu tabloyu görmenin sevinci ve gururu içerisindeyim. Van tanıtım Günlerinin İlkini yaptık eksiğimiz-kusurumuz olmuştur af ola.

SENEYE HEDEFİMİZ 5 MİLYON İNSAN

Bu kadar coşkulu halkımızla kadınlarımız, gençlerimiz, sanatçı, şair, dengbejlerimizle bu kadar coşkulu bir kalabalık gördüysek seneye bu alanı final alanı yapacağız ve hedefimiz 5 milyon insan olacaktır”. Dedi. Perşembe günü başlayan "Van Tanıtım Günleri", pazar günü Celal Yarıcı ve Deniz Rojhat konseri ile sona erdi.

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