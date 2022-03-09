Van Newroz'u ne zaman yapılacak? 2022 newroz ne zaman?

HDP ve DTK’nin Newroz programı belli oldu. HDP ve DTK, bu yıl 62 merkezde Newroz programı gerçekleştirilecek. İlk kutlama ise Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) bu yıl gerçekleştireceği Newroz kutlamalarının programı belli oldu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DTK, TJA, DBP ve HDP öncülüğündeki Kürdistani İttifak Çalışması’nda yer alan partiler 10 Mart’ta Diyarbakır’da, 11 Mart’ta ise İstanbul’da HDK ve HDP öncülüğünde sol sosyalist partilerin katılımıyla birer deklarasyon açıklanacak.

Bu yıl, 29’u il toplam 62 merkezde yakılacak Newroz kutlamasının şiarı “Dem dema serkeftinê ye” (Şimdi kazanma zamanı”) olarak belirlendi.

Newroz kutlamalarının ilki 15 Mart’ta Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yapılacak. Beytüşşebap’taki kutlamaya, DTK ve DBP eş başkanları ve HDP Sözcüsü Ebru Günay ile milletvekilleri katılacak.

20 Mart’ta Van ve İstanbul’da 21 Mart’ta ise Diyarbakır’da kutlamalar gerçekleştirilecek.

İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilecek kutlamaya HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katılacak.

Diyarbakır’daki Newroz programına ise HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DTK ve DBP eş başkanları katılacak, sanatçılar Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora sahne alacak.

İşte 62 merkezde gerçekleştirilecek kutlamaların tam listesi:

15 Mart

Beytüşşebap

17 Mart

Erciş

19 Mart

Bismil, Çermik, Hazro Dersim, Karakoçan, Dargeçit, Artuklu, Şırnak, Güçlükonak, Uludere, Suruç, Aydın, Germencik, Nazilli ve Söke Gebze, Mersi,n Patnos, Iğdır, Muş, Konya Cihanbeyli

20 Mart

İstanbul Van Adıyaman Silvan Çınar Ergani Antep Batman Bingöl Elazığ Malatya Yeşilyurt Elbistan Derik Kızıltepe Savur Silopi Urfa Aydın Kepez Bodrum İzmir Denizli Manisa Balıkesir Bandırma ve Ayvalık Bursa Çanakkale Edirne Çorlu Adana Hatay Dörtyol ve İskenderun Osmaniye Eskişehir Doğubayazıt Tatvan Hakkari Bulanık Konya Kulu Ankara

21 Mart

Diyarbakır, Nusaybin, Siirt, Cizre, İdil