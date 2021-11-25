Van kedileri kışa hazır

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan kediler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak ve kapalı alanlara alınmaya başlandı. Yaz boyunca yarı kapalı kedi evinin bahçesinde bakımı yapılan Van kedileri, kışın sadece sıcak ve güneşli havalarda üstü kapalı bahçeye çıkartılacak. Kedilerin kilo alabilmesi amacıyla beslenme programları yapılarak, 2022 yılı doğumlarına hazırlanıyor.

“Kediler doğuma hazırlanıyor”

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, “Kedi evinde rutin araştırmalarımız devam ediyor. Geçen senenin çiftleştirmelerini, yavru alımlarını gerçekleştirdik. Şu an hayvanlarımızı 2022 yılı doğumlarına hazırlıyoruz. Bu nedenle bir aydır ona göre beslenme programları yürütüyoruz, kedilerimizin biraz daha kilo alabilmesi amacıyla. Dolayısıyla aşılamalarını ve sağlıkla ilgili kontrollerini yapıyoruz. Bundan sonra ki süreçte ocak ayı itibarıyla da çiftleştirmeye başlayacağız. Şu an rutin araştırmalar ve hayvanları yeni sezona hazırlama çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Pandemi de büyük çaba sarf ettik”

Pandemi nedeniyle çok zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Kaya, “Covid-19 pandemisi nedeniyle ziyaretlerle, personellerle ve hayvanların sağlığıyla ilgili çok endişeliydik. Çok şükür herhangi bir aksilik ve olumsuzluğa meydan vermeden 2021 yılının sonuna yaklaştık. Bu bağlamda mutluyuz, hayvanlarımızın bu süreçten zarar görmemiş olmasını ve bu yılı az bir hasarla geçirmek için büyük bir çaba sarf ettik. Bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz” diye konuştu.

“Kış mevsiminde hayvanları dışarı bırakmayın”

Vatandaşlara kış mevsiminde hayvanları sokağa bırakmamaları çağrısında bulunan Kaya, “Vatandaşlarımız hayvanları sokağa bırakmasın. Bakamıyorsa eğer bunun geçici bir heves olmadığını evde hayvan bakmanın ciddiyet istediğini bilmeliler. Günlük oyuncak gibi hayvan alıp, üç gün sonra sokağa atmak çok kötü bir durum. Belki hayvan sokakta kendi hayatını sürdürebilir, ev hayatına alıştırıp iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi sokağa bırakmayı vicdansızlık olarak değerlendiriyoruz. Bu durumu duyduğumuzda veya gördüğümüzde çok üzülüyoruz” şeklinde konuştu.İHA