Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü duyurdu: Mazot ve gübre desteği icmalleri askıya çıkarıldı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2021 mazot ve gübre desteklemesine ait icmallerin askıya çıkarıldığını duyurdu. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2021 mazot ve gübre desteklemesine ait icmaller ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılmıştır.

Destekleme alacak olan çiftçilerimizin, muhtarlıklarında ve İl/İlçe Müdürlüklerinde askı listelerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Askı süresi 5 gün olup, askı süresi ve takip eden 5 iş günü içerisinde itiraz yapılabilecektir. Çiftçilerimize önemle duyurulur. İlçelere ait köy bazlı icmaller ektedir” denildi.