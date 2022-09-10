Van Gençlik ve Spor Bakanlığı Arif Özsoy’un ataması Resmi Gazete’de!

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati Kısacık getirildi.

Şehrivan