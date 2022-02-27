Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Fatih Yağız oldu

Yenikapı’da yapılan Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulunda delegeler yeni başkanını seçti. Mehmet Fatih Yağız’ın yeni başkanı olduğu Van Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulunun toplantısına Van'ın menfaatinden çok verilen siyasi mesajlar damga vurdu.

GENEL 27.02.2022, 21:14 27.02.2022, 23:43
Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Fatih Yağız oldu

Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Halk oyunlarıyla başlayan Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, Vanlı sanatçıların oluşturduğu Koma Hevdeng grubunun söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılarla devam etti.

Yine Van’ın yetiştirmiş olduğu sanatçı Mehmet Öndül ve Celal Yarıcı da katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Öte yandan toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim raporu, disiplin raporu ve son 3 yıllık gelir gider raporları okunarak müzakere edildi. Genel başkan adaylarının konuşmalarından sonra oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Mehmet Fatih Yağız, bir diğer aday olan Murat Teymur’un karşısında oy çokluğuyla yeni başkan seçildi. Van Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu’na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, diğer ilçe belediye başkanları ve çok sayıda Vanlı vatandaş katıldı.

EN BÜYÜK MESELE KÜRT MESELESİDİR

Van Dernekler Federasyonu Genel Kurulu’nda bir selamlama konuşması yapan HDP Van Milletvekili Sezai Temelli Kürt meselesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Temelli konuşmasında “Van’ın önündeki en büyük engel Kürt meselesidir. Kürt meselesinin çözümü noktasında Van’da da İstanbul’da da nerede nefes alıyorsak elimizi taşın altına koyacağız. Kayyumlarla değil sarayın ipoteklediği siyasetle değil, özgür siyasetle bu meseleyi çözeceğiz.” İfadesini kullandı.

Sezai Temelli’nin ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Temelli’nin siyasi bir konuşma gerçekleştirdiğini, kendisinde siyasi bir konuşma yapmak zorunda kalacağını söyledi.

BÖLGEDEKİ SIKINTILARI BEN YAŞADIM

Kartal konuşmasında “Ben başta İrfan Kartal adına konuşmak istiyordum. Ama mademki parti adına konuşma yapılacaksa bende partim adına konuşma yapacağım. 2002’ye kadar Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Eğer biz bugün burada konuşuyorsak, bu kürsülerde herkesin konuşma hakkı varsa bu bir demokratik haktır. Baskıcı bir rejim olarak adlandırıldık sayın konuşmacı tarafından. Sayın konuşmacı ne kadar Vanlıysa bende o kadar İstanbulluyum. Ama biz bugün Türkiyeliyiz. Türkiye’nin birlik ve beraberliği hepimizin gayesidir. Türkiye olmazsa biz olmayız. Bu nedenle biz özellikle o bölgede çok büyük sıkıntılar yaşamış, sayın konuşmacı o bölgede yaşamamıştır, biz yaşamışızdır.” İfadelerini kullandı.

Salonda bulunan vatandaşların tepkisi üzerine Kartal’ın konuşması yarıda kalırken olaya divan başkanı müdahale etti. “Hatibe müdahale etmeyin, gerekli cevabı biz veririz” söyleminde bulunan divan başkanı Kartal’ın konuşmasına devam etmesini istedi.

KÜRT SORUNU YOKTUR, TERÖR SORUNU VARDIR

Kartal konuşmasına devam ederek, “Değerli kardeşlerim sizlerin demokrasi anlayışı bu mudur. Siz konuştunuz biz dinledik, sizde bizi dinleyeceksiniz. Siz mecbursunuz. Bunu öğreneceksiniz. Divan başkanı Temelli’nin konuşmasına müdahale etmedi, siyasi bir konuşma yaptı. Bende bunun konuşmasını yapacağım. O yörede bir Kürt olarak sıkıntı çekilmişse ben çekmişim. Sayın başkan neredeydi? Van’da bile değildi. Ben bu inançla Kürtlerin aklını başına almasını istiyorum. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

İRFAN KARTAL’A SALDIRI

Kartal, konuşmasını tamamladıktan sonra protokoldeki yerine oturmak istediği esnada ortalık bir anda karıştı. Salonda bulunan delegelerin sözlü ve fiziki saldırısında uğrayan Kartal, bir süre sonra yeniden protokoldeki yerini aldı.

KARDEŞÇE YAŞAMAMIZA VESİLE OLSUN

Tansiyonun yüksek olduğu kongrede konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Biz bu toprağın çocukları olduğumuzdan hareket ediyoruz. Dilerim Van Dernekler Federasyonu’nun bugünkü kongresi hayırlara vesile olur. Vatanın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olur. Bu tür dernekler, toplanma yerleri, sivil toplum örgütleri birliğin, beraberliğin adresleri. Bu vatan hepimizin vatanı. Aynı bayrağın altında bu cennet vatanda kardeşçe yaşamamıza vesile olacak bir kongre olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

YENİ BAŞKANDAN VAATLER

Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı seçilen Mehmet Fatih Yağız, “7 aydır sahadayız. 600’e yakın delegemizin elini sıktık ve 84’e yakın derneklerimizi, başkanlarımızı defalarca ziyaret ettik. Biz güçlüyüz, inanıyoruz, hizmet için geliyoruz. İnşallah halkımıza büyük hizmetler yapacağız. Van Federasyonu’nu genel merkezi yapacağız. Van Tanıtma Günleri yapacağız. Çok ciddi işler yapacağız. Önümüzdeki dönemde bine yakın çocuğa burs vaadimiz var” dedi.

#Mehmet Fatih Yağız #Van Dernekler Federasyonu
Yorumlar (1)
Hasan yilmaz 3 saat önce
hayirlara vesile olsun başarilar dilerim
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