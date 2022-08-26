Van'da 1 Eylül mitingine izin çıktı

Van’da siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle “Savaşa, faşizme karşı barışı haykırıyoruz” şiarıyla miting düzenlenecek. Halkların Demokratik Partisi'nin ( HDP) kentteki sivil toplum örgütleri ile birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde “Savaşa, faşizme karşı barışı haykırıyoruz” şiarıyla gerçekleştireceği mitinge valilik izni çıktı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımı ile düzenlenecek olan miting, Musa Anter Parkı'nda gerçekleştirilecek. Öte yandan HDP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri dün mitingin startını vererek il, ilçe ve köylerde yurttaşların mitinge katılım çağrısı yapıyor.

MİTİNGE BULDAN KATILACAK

1 Eylül Perşembe günü Musa Anter Parkı’nda düzenlenecek olan mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleri katılacak. Mitingde Koma Sorjiyan ve Azad Bedran da sahne alacak.

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