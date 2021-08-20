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Van'a Yeni Atanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Belli Oldu!

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Van'a 2 yeni vali yardımcısı ve 6 yeni kaymakam atandı.

GENEL 20.08.2021, 09:13
Van'a Yeni Atanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Belli Oldu!

WanHaber.com - ÖZEL

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Van'a 2 yeni vali yardımcısı ve 6 yeni kaymakam atandı.

İşte Van'a yeni gelen isimler

Van İpekyolu Kaymakamlığı görevine Siirt Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
Van Özalp Kaymakamlığı görevine Tunceli Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır
Van Çaldıran Kaymakamlığı görevine Sinop Saraydüzü Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker
Van Çatak Kaymakamlığı görevine Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut

Van Bahçesaray Kaymakamlığı görevine Yozgat Saraykent Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı
Van Gürpınar Kaymakamlığı görevine Kastamonu Şenpazar Kaymakamı Fatih Kayabaşı
Van Vali Yardımcılığı görevine Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan
Van Vali Yardımcılığı görevine Yozgat Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu
Van Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar

#İhsan Emre Aydın #Muhammed Emin Nasır #Yavuz Arslan #Adem Balkanlıoğlu
Yorumlar (2)
Çift maaş 1 gün önce
Akepe ilçe başkanları yer değişmiş kafa aynı hizmet sıfır ne zamanki devletin mülki amirleri olursa o zaman guzel olur
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Vedat 1 gün önce
İpekyolu kaymakamı gitti ise devam eden projelere yazık oldu çalışan ve birşeyler yapmak için uğraşan bir kaymakamdı
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