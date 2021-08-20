Van'a Yeni Atanan Kaymakam ve Vali Yardımcıları Belli Oldu!
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Van'a 2 yeni vali yardımcısı ve 6 yeni kaymakam atandı.
WanHaber.com - ÖZEL
Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Van'a 2 yeni vali yardımcısı ve 6 yeni kaymakam atandı.
İşte Van'a yeni gelen isimler
Van İpekyolu Kaymakamlığı görevine Siirt Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
Van Özalp Kaymakamlığı görevine Tunceli Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır
Van Çaldıran Kaymakamlığı görevine Sinop Saraydüzü Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker
Van Çatak Kaymakamlığı görevine Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut
Van Gürpınar Kaymakamlığı görevine Kastamonu Şenpazar Kaymakamı Fatih Kayabaşı
Van Vali Yardımcılığı görevine Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan
Van Vali Yardımcılığı görevine Yozgat Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu
Van Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar
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