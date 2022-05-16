Vali M. Emin Bilmez büyükşehire veda etti
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretleri çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanları ve personelle vedalaştı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara’ya Başmüfettiş olarak atanan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, veda ziyaretlerine devam ediyor.
Ziyaretler çerçevesinde büyükşehir belediyesi idarecileri ile bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, görev süresi boyunca Van’da çok güzel anılar biriktirdiğini ifade etti.
Vali Bilmez, belediyede en önceliklerinin şeffaflık ilkesi olduğunu ve gönül rahatlığıyla görevi devredeceğini belirtti.
Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının hazır bulunduğu veda toplantısının ardından helallik alan Bilmez, daire başkanlarıyla tokalaşarak belediyeden ayrıldı.iha
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