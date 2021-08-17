Ülkeden kaçmak isteyen Afganlar 150 kişilik uçağa 640 kişi bindi
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasından sonra ülkeden kaçmak isteyen Afganlar havalimanına akın etti. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından servis edilen fotoğrafta 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağının 640 kişiyi alarak Kabil'den kaçtığı anlar görüntülendi.
Afganistan'da panik ve korku giderek büyüyor. Taliban'ın kısa sürede başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından tahliyeler başladı. Kaçmak isteyen binlerce kişi havalimanına akın etti. Kaos öylesine büyüdü ki, uçağın kanatlarındaki bölmelere bile binerek kaçmak isteyenler oldu.
150 KİŞİLİK UÇAĞA 640 KİŞİ BİNDİ
Güvenlik noktalarını aşan yüzlerce Afgan uçaklara hücum etti. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi. Çarpıcı görüntülerin ortaya çıktığı Afganistan'da 640 kişi, ABD ordusuna ait 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçmayı başardı. ABD'li yetkililer olayı doğruladı ancak uçağın sivilleri nereye taşıdığına dair bir bilgi vermedi. ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
Pazar gece saatlerinde çekildiği belirtilen kare ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından Defense One dergisine verildi. Söz konusu kare sosyal medyayasın da gündemine oturdu. Kısa sürede binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.
Fotoğrafı ABD Savunma Bakanlığı servis etti! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
HAVALANAN UÇAKTAN DÜŞEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Taliban'ın yönetime el koyduğu Afganistan'da dün havalimanına akın eden vatandaşların pistte ilerleyen uçaklara tutunarak kaçmaya çalıştıkları anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Bir uçağın iniş takımlarına tutunarak havalanan 2 kişinin ise uçak havalandıktan sonra düşüp can verdiği görülmüştü.
kaynak:sondakika
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