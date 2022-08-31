Uçak sefer kararına Müjde demek haksızlık!

Müjde diye açıklanan seferlerin aslında Van’da var olması gereken seferler olduğunu belirten turizmciler ise Van’ın uçak krizinin adeta sinir krizine döndüğünü ifade etti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ekibiyle birlikte Van’a geldi. Van’da yüksek bilet fiyatları ile uçak seferlerinin az olmasına dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden “#VanUçamıyor” etiketi ile yapılan çok sayıda paylaşımın ardından Türk Hava Yolları Van’a bir heyet göndererek durumu yerinde inceledi. Yapılan toplantıların ardından Van’a ek seferler bırakıldı.

Van’ın uçak sefer sayılarının Eylül ayıyla birlikte artırılacak olmasına TURSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve Turizmci Murat Beyaz sert tepki gösterdi. Turizm sezonunda seferlerin yetersiz olmasının kent için olumsuz bir durum olduğunu nitelendiren turizmciler, Van için görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini savundu.

Van’a geçtiğimiz günlerde THY Yönetimi tarafından verilen müjdenin aslında müjde olmadığını belirten TURSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, “Bizde Kasım 15 tamam sezon kapanıyor. Bunlar sezon bittiğin için bu uçakları verdiler bize. Çünkü bu uçaklar ellerinde kaldı. Sezon bittiği için bu uçaklar bize geri geldi. Bu uçaklar bizim eski uçaklarımız. Turizm sezonu bittiği için ve uçaklar hava parkurlar da beklemesin diye bize geri verdiler. Gelecek yaz sezonun yine uçakları bide çekecekler. Yine bu şehir bu mağduriyeti yaşayacak. Van ve bölge iller yine sezon da bu mağduriyeti yaşayacak. Nüfus az olan illerle Van bir olur mu?” Diye tepki gösterdi.

“VAN’A YAPILAN HAKSIZLIKLAR HİÇBİR KENTE YAPILMADI”

Nüfusu yoğun olan bir kentte yapılan ek seferlerin de yeterli olmayacağını belirten Özgökçe, Van’ın bu konuda ötekileştirildiğini söyledi. Özgökçe, “Van bu konu da ötekileştiriliyor. Niye Van’a yapılan haksızlık diğer şehirlere yapılmadı. Ek sefer kesinlikle yetmez. Nüfus az olan şehir günlük bizde daha fazla uçak seferi geliyorsa Van’a daha çok gelmesi gerek. Şu an bize bu ek seferi koydular ama yine de bize yetmez. 2019 yılında 24 tane uçağımız vardı. Artırılan bu seferler Van’ı karşılayacak bir potansiyel değildir. Niye Van halkı fakirleşsin. Sezon bitti. Onu için bu ek sefer turizmcilere hiçbir şekilde fayda vermeyecek. Van olarak Eylül ilk haftası turizm artık durma noktasına geliyor.” Dedi.

Yeni Doğu Gazetesi