TFSKD Van şube Başkanı Ahmet Bayram güven tazeledi

Yapılan genel kurul Van Şube Başkanı Ahmet Bayram'ın açılış konuşmasıyla başladı. Divan heyetine Vedat İdil, Erhan Uğurlu ve Maşallah Kızılkaya seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam eden olağan genel Kurul, faaliyet raporu, gelir gider raporlarının okunmasının ardından yeni yönetimin seçimine geçildi.

TFSKD mevcut başkanı Ahmet Bayram Başkanlığı'nda divana sunulan tek liste genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonrasında Ahmet Bayram yeniden Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Van Şube Bakanlığına üyelerin oylarını alarak yeniden seçildi.

TFSKD Van Şube Başkanı Ahmet Bayram bu sonuçla 4. kez Şube Başkanlığı görevine seçilmiş oldu. Genel kurulun güven oyunu alarak tekrardan söz alan Başkan Ahmet Bayram, desteklerinden dolayı tüm genel kurul üyelerine teşekkür ettikten sonra genel kurul sona erdi.

Genel Kurul sonrası ilk yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Bayram, "Olağan Genel Kurulumuz sonrası ilk yönetim kurulu toplantımızı yaparak görev dağılımımızı gerçekleştirdik. Bize her alanda desteklerini sunan TASKK Başkanı TFF Başkan Vekili Sayın Ali Düşmez, TFSKD Genel Başkanı Hüseyin Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç olmak üzere, TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater, Futbol İl Temsilcisi Taner Coşkun, ASKF Genel Sekreteri Nurettin Tuğrul, İl Hakem Kuruluna yönetim kurulumuz adına şükranlarımızı sunuyorum. Amatör Futbol sevdamız kaldığı yerden devam edecektir. Hayırlı olsun. Tüm üyelerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TFSKD Van Şube Başkanlığı görevini yürütecek olan Ahmet Bayram'ın yeni yönetim kurulu ise şu şekilde; Genel Sekreterliğe Maşallah Kızılkaya, Saymanlığa Necmettin Özer, Yönetim Kurulu Asil Üyeliğe de Mehmet Salih Karaboğa, Bilal Yılmaz, Cenk Tanrıtanır getirildi.