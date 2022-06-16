TFF'nin yeni başkanı belli oldu! TFF tarihinde bir ilk...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı gerçekleştirilen genel kurul sonrası belli oldu. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, Nihat Özdemir'in ardından TFF'nin yeni başkanı oldu. Öte yandan Büyükekşi'nin tam listesi de belli oldu. İşte detaylar...

GENEL 16.06.2022, 14:01
TFF'nin yeni başkanı belli oldu! TFF tarihinde bir ilk...

Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçti. Saat 10'da Ankara'da başlayan genel kurulda 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması sonrası Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime girmişti.

Ankara'da gerçekleştirilen ve saat 10'da 219 delegenin katılımıyla başlayan seçim sonrası tek aday olan Mehmet Büyükekşi aldığı 158 oyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Öte yandan Mehmet Büyükekşi’nin tam listesi belli oldu.

TARİHTE BİR İLK!
Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi'nin listesinde eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yer alırken tarihte ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesi şöyle;

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Yalçın Orhan

Yusuf Günay

Nükhet Küçükel Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
-Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
-Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
-DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
-İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
-B20 Yürütme Kurulu Üyesi
-Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.
-Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
-5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
-8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
-6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
-TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
-TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
-Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
-Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
-Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
-2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
-1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

mynet

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