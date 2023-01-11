Süleyman Soylu polisler için müjdeleri sıraladı: Şark süresi, çalışma saati, mesai ücretleri...

Kanal 24'te açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin çalışma koşullarına yapılan düzenlemeleri açıkladı.

Mesai ücretinden izin haklarına kadar birçok müjde sıralayan Soylu, şark görev süreleri hakkında da konuştu.

Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"15 Temmuz Türkiye'de kurumların travmasıdır. Arınma ve tasfiye süreci ortaya koymak durumundaydık. Kanunun bize yönlendirdiği şekilde adımlar dizisi söz konusu. Polis başarılı işler yaptı. 21 bin amir sınıfında kişi vardı 6 bin 700' düştü. Polis teşkilatı usta çırak teşkilatıdır. Şu hat koptu mu bu hattı inşa edilmesi 15 yıldır. Buna rağmen 130 binin üzerinde yeni polis aldık. Emniyet teşkilatının yarısına yakınında değişiklik söz konusu oldu. Bu zor dönemi karakoldan organize suç gibi önemli birimlerde önemli mücadele verildi. Dönem dönem sıkıntı çektiğimiz alanlar olmadı değil. Yıllardan beri gelen alışkanlıklar da var. Polisimizde yeni adım atıyoruz. Polis akademisiyle ilgili çalışma yaptık. Teftiş heyetlerimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yaptık. 1 yıldır üniversiteden hocalarımızla sahada çalışma yaptık. Değerlendirme yaptık.

YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ VE MESAİ ÜCRETLERİ

Polisimizin çalışma saatleri 3 grup 12-36'da çalışıyordu. İline göre değişiyor. 12-36 çalışan polisimiz 4 grup çalışacak ve dinlenmesinden feragat etmeyecek. 7 Ocak itibariyle bu başladı. Ek göreve çıkılıyor. Bunun karşılığında mesai almıyorlar. Mesaimiz var yüzde 52'ye çıkardık. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Ek hizmete gidiyorsa amiri 1 ay içerisinde dinlenmesi için telafisini verecek. Bazı bölgelere kimse gitmiyor diye, o bölgeleri gözeterek 4'ü 2'ye düşüyoruz.

ŞARK GÖREVİ SONRASI İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLECEK

Şarktan döndükten sonra istediği vilayete gidebilecek oradan rotasyon yemeyecek. Şark sürelerini düşürmüş idik. 6 yıllık şark süresi bırakmıyoruz. Süreleri düşürüyoruz ve 3'ten aşağıya düşürmüyoruz. 1 kişi 2 şarkı birlikte yapmak istiyorsa o şartı sağlayacağız. MEB'de uygulanan sınavlar vardı. Polisimiz 3 oturuma gidip 1 oturum alabiliyordu. Polisimizde bu tip ek görevlere gittiğinde 3 oturuma gidiyorsa 3 oturum parası alacak. Şu anda 2 şark var. 2 hamlemiz olacak. 1 şarka döndürebilir miyiz diye bakıyoruz. Bir de 2 şarkı birleştirip kısaltabilir miyiz diye bakıyoruz. Bu, terörle mücadeledeki ihtiyaca bağlı" ifadelerini kullandı.

Süperhaber