Özhaseki: Mazeret üretmeden hizmet edeceğiz

Toplam 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen, alt katı mescit ile WC, üst katı ise restauranttan oluşan, toplam 370 metrekare kapalı sosyal tesise sahip olan Ayanıs Kadınlar Plajı, törenle hizmete açıldı. Tuşba Belediyesi, kadınlar plajını hizmete açarak, bölgede önemli bir eksikliği daha giderirken, fiziki olarak dışarıdan görülmesi mümkün olmayan bir alanda yapılan plajın hizmet girmesiyle kadınlar artık gönül rahatlığıyla Van Gölü'nden faydalanabilecek.

Yaklaşık olarak 200 metre kıyı şeridine sahip olan plajda ayrıca 50 adet piknik masası, piknik alanları, çocuk oyun grubu bulunurken, Ayanıs Kadınlar Plajı'nın yaklaşık olarak 2 milyon 100 bin TL'ye mal olduğu belirtildi. Cumartesi günü gerçekleşen Ayanıs Kadınlar Plajı'nın açılışına Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin yanı sıra; AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal Abdulahat Arvas, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZHASEKİ: "ÖNEMLİ OLAN HALKIN MUTLULUĞUNU SAĞLAMAK"

Halk oyunları gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ""Bugün açılışını yaptığımız tesisin Van'ı hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Benim Van'a zannedersem beşinci gelişim. Ama her gelişimizde mutlaka kapalı odalarda toplantılar, çalışmalar, sonra gece yarısına kadar süren bu uzun toplantılardan sonra ertesi gün yeniden Ankara yoluna düşerek gitti ömrümüz. Böyle bir deniz kenarına gelip de hava atma imkanımız olmamıştı. Buna da vesile oldunuz. Van Valiliği görevi Valimize hayırlı olsun.

Onu Diyarbakır'daki kaymakamlığı döneminden hatırlıyorum. O dönemde Güneydoğu sorumluluğu, bakanlar kurulunda bendeydi. Bir daha hiç hatırlamak istemediğimiz kötü olaylar olmuştu. Çukur eylemlerinde binlerce evi yıkılmıştı. O gariban insanların evlerinin yapılması ve yıkılan yerlerin yeniden ihya edilmesiyle ilgili senelerce süren bir gayret vardı. O dönemde gittiğimde Diyarbakır'da Sayın Valim de bizim merkez ilçemiz olan Kayapınar'ın kaymakamıydı. Gayretliydi, çalışkandı.

İller Bankası'ndan bolca kredi isteyip, oraya harcamak için gayret ediyordu. İnşallah önümüzdeki günlerde inanıyorum ki Sayın Valimizin gayretiyle bir taraftan da değerli vekil arkadaşlarım var. Bir taraftan il başkanımız, belediye başkanlarımız bu güzel Van'ımıza hizmet edecekler. Sizlerin de duasını alacaklar.

Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki 'Hüner bir şehr bünyâd etmektir; Reâyâ kalbin âbâd etmektir.' Yani biraz günümüz Türkçesine çevirecek olursak aslında marifet, hüner bir şehri inşa etmektir, ihya etmektir. Ama onun da kastı, onun da asıl amacı halkın mutluluğunu sağlamaktır. Eğer bir bölgede yaşayan halk, yaşadığı şehirden mutluysa yöneticilerinden de mutlu olur. Önemli olan bunu sağlayabilmektir. Bizim de belediyecilikte amacımız bu" dedi.

ÖZHASEKİ: "GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN HİZMET EDECEĞİZ"

AK Parti belediyeciliği olarak her yerde üç temel prensip üzere hareket ettiklerini belirten Özhaseki, "İnsanımıza hizmet etmek istiyoruz. Kim yaşarsa yaşasın bu bölgede, belediye başkanının amacı onlara hizmet etmek. Asla kimsenin dinine karışamayız. Mezhebine karışamayız. Irkına bakamayız. Meşrebini sorgulayamayız. Madem bir bölgede yaşıyoruz, biz belediye başkanı olduk, bizim amacımız hizmet. Gece, gündüz demeden hizmet edeceğiz. Mazeret üretmeden hizmet edeceğiz.

Paramız çoktu, azdı, vardı, yoktu demeyeceğiz, hizmet edeceğiz. Bizim amacımız bu. İkincisi mahlukata şefkat, yani çevrecilik. Cenabı Allah ne yaratmışsa kurt, kuş, börtü, böcek hiç önemli değil. Hepsine merhametle yaklaşacağız. Çünkü Cenabı Hak bu dünyayı bir denge üzerine yaratmış. Fazladan ve eksik olan hiçbir şey yok.

O dengeyi insanoğlu bozduğu zaman zaten felaketler başına geliyor. Eğer insanoğlu dünyadaki Cenabı Hakk'ın koymuş olduğu kuralları, yaratmış olduğu bu güzel dünyayı bozmasa, tahrip etmese ve orada birtakım sıkıntılar çıkarmasa, ne kuraklık olur, ne küresel ısınma olur, ne felaketler, seller yangınlar olur. Tüm bunları insanoğlu bozuyor. Biz çevreci olacağız, ona saygı duyacağız ve asla AK Parti belediyeleri hiçbir şekilde bu çevrecilikten taviz vermeyecekler. Sonunda da çok önem verdiğimiz bir konu daha var.

O da tevazu. Evet, büyük işler yapabiliriz, köprüler yapabiliriz, yeraltı tünelleri yapabiliriz, büyük devasa işleri mutlaka yapabiliriz Fakat bunu yaparken de bir havaya girmeyeceğiz. İnsanız, ölümlüyüz. Geçici bir dünyada yaşıyoruz. Bize gelen bir teyzenin elini öpmekle mükellefiz. Bir çocuğu sevmekle mükellefiz. Birisinin derdi varsa ona çözüm bulmak için sonuna kadar gayret etmeliyiz. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmalıyız. Kibir insanoğluna yakışmaz.

Kim ki bu dünyadayken, ufak tefek işler yapıp, burnunu havaya doğru dikiyorsa Cenabı Allah onun ağzını burnunu yerlerde sürter. Buna sonuna kadar inanıyorum. Tevazu bizim birinci vasfımız olmalı. Tevazudan asla taviz veremeyiz. Bizim AK Parti'nin siyaseti, ideolojik katı, takıntılı, milleti birbirine düşüren bir siyaset değil. Eser ve hizmet siyaseti. Tüm ülkeyi kucaklayarak eser ortaya koymak. İhtiyaçları karşılamak hem genelde hem yerelde böyle bir zihniyette de biz işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz" diye konuştu.

VALİ BALCI: "VAN TÜRKİYE'NİN BİR NAZAR BONCUĞU"

Van'da iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Van Valisi Ozan Balcı ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda bizler de Van'da Allah'a şükür başarılı bir portre çiziyoruz. İşbirliğinin olduğu, uyumun olduğu, birlik ve beraberliğin olduğu şehirlerde, başta siyaset olmak üzere, Valilik, bürokrasi, ticaret, sanayi odası, iş dünyası, üniversite, yerel yönetimler, sivil toplum ve basının uyumlu olduğu ve birlikteliklerinin olduğu şehirler çok başarılı oluyorlar.

Halkın problemlerini çözüyorlar. Bizler de bunu Van'da ziyadesiyle gerçekleştirmiş durumdayız. Her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla beraber Van'ımızın imarı ve ihyası için Vanlı hemşehrilerimizin huzuru, refahı, esenliği için, Van'ı gelecek kuşaklara hazırlamak için canla, başla, yılmadan, yorulmadan, 'bana ne' demeden, 'bizi ilgilendirmez' demeden büyük bir mutlulukla hizmet ediyoruz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece Van aslında Türkiye'nin bir nazar boncuğu bence.

Her ne kadar Türkiye'nin incisi olsa bile bir nazar boncuğu. Türkiye'nin aynı zamanda da bereketli şehri bence. Anadolu'da şöyle bir ifade vardır; Sabahları erken kalkmayınca Hızır aleyhisselam rızık dağıtır. Kapı açık olmayınca vermez. Dolayısıyla güneşe önce Van'dan doğuyor. Türkiye'nin aslında rızkını bereketlendiren bir şehirdir Van. Van'ın böyle de bir güzel bir özelliği var" dedi.

VALİ BALCI: "VAN İLERİDE TÜRKİYE'DE BİR YILDIZ GİBİ PARLAYACAK"

Van'da kaldırmadık taş bırakmayacaklarını söyleyen Vali Balcı, "Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın bize destekleriyle yardımlarıyla ekip arkadaşlarımızla beraber milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, üniversitemiz, basınımız, iş dünyamız, sivil toplumumuz, esnafımız ve işçimizle beraber Allah'ın izniyle Van'da eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarıma hayata ve yaşama ilişkin olarak halkımızın huzuruna, refahına, canla başla katkı sağlayacağız. Problemleri de problem olarak görmüyoruz biz. Bunlar çözülüp, halkın huzuruna, refahına katkı sağlayacak işler olarak görüyoruz.

Bir anlamda şehri gelecek nesillere de hazırlıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye bu coğrafyada bir güneş gibi parlıyor. Ben Van'ı da öyle hayal ediyorum. Şu Van Gölü yani aslında bir deniz gibi zaten İnşallah Van ileride güneş gibi bir parlayan Türkiye'de bir yıldız gibi parlayacak. Bir ticaret merkezi, bir lojistik merkezi, bir eğitim merkezi, bir moda merkezi, bir tarım merkezi yani hayatın, yaşamın bir merkezi olacak. Çünkü Vanlı hemşehrilerimiz de çok kıymetlidirler. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde canla başla çalışıp, ülkelerine, memleketlerine değer kazandıran çok kıymetli insanlar" diye konuştu.

TÜRKMENOĞLU: "VAN GÖLÜ SUYU BİRÇOK HASTALIĞI TEDAVİ EDİYOR"

Daha sonra kürsüye çıkan Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, "Türkiye'de Ak Parti'nin temelini oluşturan, başarının kaynağı yerel yönetimlerdir. Tuşba ilçemiz sanayi, turizm ve eğitim camiasının oluşturduğu çok güzel ve güzide bir ilçemizdir. 2014 yılında yerel yönetimlerde biz bu belediyeyi aldık. Önceki belediye başkanımız gayretli çalışmalarıyla büyük emek verdi.

O emeğin akabinde de Salih başkan bayrağı devraldı. Bütün çalışmalarımızı beraber yapıyoruz. Bin 700 metre yükseklikte, dünyanın en büyük sodalı gölü, dünyanın en büyük lav set gölü Van Gölü'dür. Van Gölü suyu birçok hastalığı tedavi ediyor. Hanım kardeşlerimizin bu gölden faydalanmaları için bugün müthiş bir proje hayata geçirildi" ifadelerini kullandı. Ak Parti Van Milletvekillerini temsilen kürsüye çıkan İrfan Kartal ise, kadınların söz konusu plajı hak ettiğini belirtti.

AKMAN: "TURİZM İMAR PLANI' TARIM DIŞI KULLANIM İZNİ ONAYLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"

Başkan Akman, ilçede değişik ve dönüşüm seferberliği başlattıklarını belirterek, "Tuşba İlçemiz; yüksek bir eğitim, tarım ve sanayi potansiyelinin yanı sıra Van Gölü'ne 112 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip olmasıyla bir turizm kentidir.

Kıyı şeridimiz üzerinde bulunan Çarpanak Adası, Ayanıs Kalesi, Amik Kalesi ve Adır Adası Manastırı gibi önemli tarihi turistik değerler ilçemizin turizm kenti olması yolunda cazip hale getirmiştir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle resmi gazetede yayınlanan 'Van Gölü ve Çevresi, Doğal-Sit Sürdürebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenmesi Van Gölü ve çevresinin cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanımız ve Ak Belediyeciliğin mimarı Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Van Gölü havzasına ve bölge insanına vermiş olduğu değeri bizler de yereldeki temsilcileri olarak hizmetlerimizle halkımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizlerin yerel yönetimlerdeki engin tecrübeleri ile hükümetimizden aldığımız güç ve desteklerle ilçemizde adeta bir değişim, dönüşüm seferberliği başlattık.

Van Gölü'nün en güzel koylarını barındıran ilçemizin Van Gölü kıyı kesimini bölge ve dolayısıyla ülke turizme kazandırılması için Van Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde yürüttüğümüz çalışma sonucu ilk etapta Bardakçı, Çitören, Mollakasım, Ayanıs, Yeşilsu ve Çolpan mahallelerimizi kapsayan toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridi için hazırlanan 'Turizm İmar Planı' Tarım ve Orman Bakanlığı tarım dışı kullanım izni onaylanarak yürürlüğe girmiştir" dedi.

AKMAN: "ÖRNEK TEŞKİL EDEN PROJELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tuşba'nın bölgenin turizm merkezi haline geleceğini belirten Başkan Akman, "Böylece orta ve uzun vadede bölgenin gelişmesine, ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Göreve geldiğimizden bu güne kadar turizmin kenti Tuşbamıza; kültür, turizm, çevre, spor, sosyal ve altyapı alanlarında bölgesinde örnek teşkil eden büyük projeler gerçekleştirdik.

Kadınlar plajı projemiz; 22 bin metrekare piknik, dinlenme alanı ve 400 metrekare üzeri 2 kattan oluşan sosyal tesis ile birlikte market, kadın lavabosu, su deposu, ibadet alanı bulunmaktadır. Ayrıca geniş oto parkı, kurulu kent mobilyaları ve çocukların eğlenmeleri için çocuk oyun parkı mevcuttur. Tek amacımız Tuşba ve Tuşbalılara hizmet etmektir" diye konuştu. Daha sonra kurdele kesiminin ardından Ayanıs Kadınlar Plajı'nın açılışı gerçekleştirildi. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra alanda incelemelerde bulundu.

Bölgegazetesi