Özalp’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’ yapıldı

Özalp Kaymakamlığı ve belediyesi desteğiyle Özalp İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün salonunda yapıldı. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Van İl Müftü Yardımcısı Abdulsamet Özdere ve kurum amirlerinin de katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.