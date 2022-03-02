Nevruz'da Van'a turist akını olacak! 300 bin turist gelecek

İranlılar Nevruz Bayramı’nı Türkiye’de kutlamak için son hazırlıklarını tamamladı. Mart ayında 300 bin İranlının Türkiye’nin turistik yerlerini ziyaret etmesi bekleniyor.

GENEL 02.03.2022, 10:49
Nevruz'da Van'a turist akını olacak! 300 bin turist gelecek

Türkiye’nin turizmde önemli pazarlarından İran, 21 Mart Nevruz Bayramı tatili için Türkiye’nin pek çok şehrine turist göndermeye hazırlanıyor. 15 Mart’ta başlayacak 20 günlük tatil ile özellikle, İran’la sınır olan Van ve ardından İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Bodrum gibi çeşitli turizm merkezlerinde hareketlenme yaşanacak.

Ayrıca sezonu devam ettiren kayak otellerii ve doğa/termal otellerin yer aldığı bölgeler de bu hareketten payını alacak. Bu tatil döneminde İran’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısının 300 bine yaklaşması bekleniyor. Komşu ülke olarak Türkiye’yi en çok ziyaret eden turistler sıralamasında her zaman ilk 5’te bulunan İran, pandemi nedeniyle kapanan sınır kapıları ve kapılarda uygulanan test/aşı tedbirleri nedeniyle gönderdiği turist sayısında azalmalar yaşansa da bir toparlanmayı işaret ediyor.

İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2017’de rekor kırmış ve 2.5 milyon sınırını aşmıştı. 2018 ve 2019 yıllarında ise gelen turist sayısı 2.1 milyon seviyesinde gerçekleşirken, 2020’de 385 bine kadar düşmüştü. 2021’deki toparlanma ile 1.1 milyon turist sayısına ulaşılmıştı. 2022 için İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının yeniden 2 milyonu aşması, 2023’te ise 2.5 milyon rekorunun kırılması hedefleniyor.

‘Akın akın geliyorlar’

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yeniden hızlandırdığını duyururken, bu kapsamda ilk durakları İran oldu. TÜROB ve Sea Travel işbirliğiyle Tahran’da gerçekleştirilen workshop’a İran’dan 400’ün üzerinde turizm acentesinin temsilcisi katıldı. TÜROB, workshop sonrasında bir rapor hazırlayarak sektörün İran pazarına ilişkin öngörülerini paylaştı. Bu yıl İran turizm pazarının yükselişini sürdüreceği vurgulanan raporda, özellikle mart ayındaki Nevruz döneminde İranlıların yine Türkiye’ye akın etmesinin beklendiğine dikkat çekildi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu yıl mart ayında 250-300 bin civarında İranlı turistin gelmesini bekliyoruz. Yine İstanbul ve Van’a yüksek talep söz konusu. İstanbul ve Van’ın yanı sıra İzmir, Antalya, Bursa, Sapanca, Kuşadası ve Bodrum da bu yıl en fazla tercih edilen destinasyonlar arasında yer alacak” dedi. Bu pazarın alışveriş, iş, ziyaret ve tatil segmentlerinde öne çıktığına işaret eden Eresin, harcama düzeylerinin de kişi başı ortalama 1000 doları geçtiğini belirtti.

Günde 4 bin geçiş

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların devam ettiği bu süreçte, İran pazarından henüz bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyledi. Takva, “İran tarafında Türkiye’ye gelmek için ciddi hazırlık olduğunu görüyoruz. İran gümrük kapısı tarafında halen modernizasyon sistemleri tamamlanamadı ama buna rağmen Nevruz sürecinde günlük 4 bin kişinin giriş yapmasını bekliyoruz. Şehrimizdeki hareket bölgedeki diğer kentlerde de bir turist canlılığı oluşturuyor” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de, İran’dan gelen turist sayısında pandemi öncesi dönemlere ulaşacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Rezervasyonlar geliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Ülkay Atmaca Antalya için bu yıl Nevruz dönemine ciddi bir talep olduğunu kaydederken, rezervasyonlar gelmeye başladığını anlattı. TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ise, Bursa ve çevresinde daha fazla İranlı turist ağırlamak istediklerini söyledi.

Milliyet

Yorumlar (1)
Ali 2 saat önce
van harap olacak iyi olacagini zanneden otelci esnafi her turlu firildan dönūyo yazik genclere
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