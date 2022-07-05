Müftü Keskin'den Vanlılara kurban uyarısı

Van İl Müftüsü Ömer Keskin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyararak, kurban alırken ve keserken dikkat etmeleri gereken konular hakkında önemli bilgiler verdi.

GENEL 05.07.2022, 09:04 05.07.2022, 09:07
Müftü Keskin'den Vanlılara kurban uyarısı

Kurbanlık hayvan satın alırken dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi veren Van İl Müftüsü Ömer Keskin, özellikle hayvanın gebe olmamasına ve dini ölçülere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Müftü Keskin, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı arandığına dikkat çekerek, bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebileceğini vurguladı.

"KURBANLIKLARIN SAĞLIKLI, BESİLİ OLMASI, ÖZELLİKLE GEBE OLMAMASINA DİKKAT EDİLMELİ"

Kurbanlık hayvan satın alırken dikkat edilmesi gerekenler kapsamında bilgiler aktaran Keskin, "Kurbanlığın dini ölçülere uygun olması gerekiyor. Sağlıklı, besili olması, özellikle gebe olmamasına dikkat edilmeli. İl dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor. Hayvan sevklerinde aranan aşıların yapılmış olmasına, büyükbaş hayvanların küpeli ve pasaportlarının olmasına, küçükbaş hayvanların küpeli ve nakil belgelerinin olmasına, kurbanlık hayvanların erkek olanlarının tercih edilmesine ve sığırların iki yaşını doldurmuş olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

"HASTA OLAN BİR HAYVAN KURBAN OLAMAZ"

Kurbanlık hayvanlarda aranan şartlar ve kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulunan Müftü Keskin, "Devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Gözü kör olan, dişlerinin çoğu dökülmüş olan, kulaklarının veya kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş veya kopmuş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, memelerinin başları kopmuş olan ve kulakları veya kuyruğu doğuştan bulunmayan hayvan kurban olamaz.

Yine kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış olan, kesilecek yere kadar yürüyemeyecek derecede topal olan hayvan ile hasta olan bir hayvan da kurban olamaz. Bir kişi, yalnız başına kurban kesebileceği gibi, sığır, manda ve devede 7 kişilik ortaklığa da katılabilir. Ancak ortakların hepsi nafile bile olsa, mutlaka kurban ve ibadet niyeti ile kesime ortak olan, Müslüman ve itikadında şüphe olmayan kimselerden olmalıdır. Ortaklardan biri ibadet için değil de et niyeti ile kesmiş olsa diğerlerinin kurbanını da ifsâd eder" diye konuştu.

"KURBANLARIN GÜNDÜZ KESİLMESİ DAHA UYGUNDUR"

Kurban kesim vaktinin bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra başladığını belirten Müftü Keskin, "Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir. İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Kurban kesilirken üç defa 'Bismillahi Allahü Ekber' denilir" ifadelerini kullandı.

"HAYVANLAR EHİL KİŞİLER TARAFINDAN KESİLMELİ"

Kurban keserken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Müftü Keskin, "Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir" dedi.

"ÇEVREYE ZARAR VERİLMEMELİ"

Kurban kesildikten sonra dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler veren Müftü Keskin, "Toplum sağlığı açısından kan, atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere bırakılmayacak, evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli. Çevreye kesinlikle zarar verilmemeli" diye konuştu.

Bölgegazetesi

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