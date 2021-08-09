Kazakistan Kürt Birliği Başkanı Mirzoyev, hayatını kaybetti

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20 gün önce coroanvirüse yakalanan Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev bugün hayatını kaybetti. Aslen Burukan aşiretine mensup olan Mirzoyev, Kazakistan'ın önde gelen isimlerinden biriydi.

Kazakistan Kürt Birliği Başkanı, Kürdolog Prof. Dr. Kinyaz İbrahim Mirzoyev'in sosyal medya hesabından vefatını duyuran AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi yapmış olan Burukan Aşiretimize mensup değerli akrabamız, Kanaat Önderi, Bilim insanı, dostum Prof.Dr Kinyaze İbrahim Mirzoyev hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.." paylaşımında bulundu.