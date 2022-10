Kaymakam Türker halkın sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor

Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, göreve geldiği günden bu yana ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta salı günlerini halkla buluşmaya ayıran Kaymakam Türker, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Kaymakamlık toplantı salonunda herkesimden insanlarla bir araya gelen Kaymakam Türker, yapılacak hizmetlerin halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi. Türker, “Çaldıran ilçesi, Van’ın insan yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerden biridir. Buraya atandığım günden itibaren halkımızla iç içe olma gayreti içerisinde olduk.

Sorun ve taleplerini çözme noktasında her hafta salı günleri ilçemizde ‘halk günü’ toplantıları düzenliyoruz. İlçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz. Ancak vatandaşımızın her birine ulaşmanın ihtiyaç olduğunu hissederek her hafta salı günleri halk toplantısı gerçekleştirerek halkımızın bizlere rahat ulaşmasını sağladık.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirdiğimiz ‘halk günü’ toplantılarında her hafta yüzün üzerinde vatandaşımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın bize rahat ulaşmasını sağlayarak sorun ve taleplerine çözüm üretmektir. Randevu almadan ve doğrudan gelen tüm vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Toplantıya genç, yaşlı, çocuk, öğrenci gibi herkesimden vatandaşımızın katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi

Kaymakamlığının her hafta düzenlediği ‘halk günü’ toplantılarına katılan ilçe sakinleri ise “Kaymakamlık makamı devletin hizmet makamıdır. Bizler her hafta salı günleri düzenlenen ‘halk günü’ toplantılarına katılıyoruz. Mahallelerimizin ve şahsi sorun ve taleplerimizi kaymakamımıza iletiyoruz. Devletimiz de ihtiyaçlarımızı tek tek hallederek, sorunlarımızı çözüyor. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Bu uygulama her il ve ilçede yapılır. Sorunların çözülmesi noktasında önemli bir hizmet olarak hafızalarımızda yeri kalır. Allah kaymakamımızdan razı olsun” şeklinde konuştular.