Kandaşoğlu, Van için çalışmaya devam edeceğiz

22 Ekim Cumartesi yapılanacak Van TSO seçimleri için Başkan adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan ilçe çalışmaları yapılırken diğer taraftan merkezde hizmet veren esnaf ziyaretleri aralıksız sürüyor. Van TSO Başkan Adayı Zahir Kandaşoğlu tamamladığı 19 grup başkanlığıyla Van’a daha iyi hizmet edeceklerini hedefliyor.

19 MESLEK GRUBUMUZUN TÜMÜNÜ TAMAMLADIK

Van’ın Tuşba İlçesinde bulunan Kömürcüler sitesini ziyaret eden Kandaşoğlu, “Biz 3 aydan beri sahadayız. Van Ticaret ve Sanayi odasının seçimi ve geleceği için ekibimiz hazır. 19 meslek grubumuzun tümünü tamamladık. Çalışmalarımız hemen hemen bitmiş, bugün bizim için önemli olan bir bölgedeyiz. Kömürcüler sitesi bizim için çok önemli, daha önce de bu ilimizde doğalgaz olmadığı dönemlerde bu sitenin önemi daha fazlaydı. 24 saat Van halkına, Van’ın il ve ilçelerine hizmet sunan bir sitemizdi. Van TSO Başkanlık döneminde 5 bine yakın genç çalışıyordu. 24 saat hizmet vardı” dedi.

ESNAF VE TÜCCAR BİZDEN YANA

Doğalgaz nedeniyle kömürcüler sitesinde satışların düştüğünü ifade eden Kandaşoğlu, “Ülkemiz ve ilimizde gelişti. İlimizin yüzde 80’ni doğalgaza kavuştu. Doğal gaza da kavuştuğu için bu sitemizde şuan da atık duruma düştü. Yüzlerce tesisimiz, iş yeri ve çalışan ekibimiz var ama maalesef doğalgazdan dolayı bu işin cirosu düştü ve İşler azaldı. Van TSO seçimleri için kendilerinden destek istedik sağ olsunlar iki arkadaşımız dışında sitenin tamamı beyaz listeye destek vereceklerini söylediler. Biz bu ekiple çalışarak büyük bir keyif alacağız. Yıllardır bu ekibin içindeyiz” diye konuştu.

BÖLGEYE HİTAP AVM KURULACAK

Kömürcüler sitesi yerleşkesinde bölgeye hitap edecek bir AVM kurulacağını sözünü veren Kandaşoğlu, “Kömürcüler sitesi 25 dönüm bir arazidir, bu arazi hepsi özel kişilerin malıdır tapuludur. Bu ayın 14’ün de Van’a sürpriz bir ekip getiriyoruz, bir iş dünyası getiriyoruz, uluslararası bir adam geliyor. Bütün dünya genelinde büyük yatırımlar yapan bir insan geliyor. Getirip bu noktayı göstereceğim bir teklifte bir öneride bulunacağım. Kömürcüler sitesini başka bir yatırıma vizyona dönüştürebiliriz. İlimizin girişinde İran ve İpekyolu üzerinde güzel bir AVM kurabiliriz. AVM’ler üzerinde sosyal tesisler konaklamalı, eksiksiz ve göz alıcı bir yere dönüştürebiliriz. Bu sitemiz de inşallah rahat bir bölgeye kavuşacak” ifadelerini kullandı.

“KÖMÜRCÜLER SİTESİ YERİ DEĞİŞECEK”

Seçim sonrası hazırlanan projelerle kömürcüler sitesinin çevre yoluna yakın bir yerleşkede kurulacağını belirten Kandaşoğlu, “Bu kooperatifimizi yeni yapılan çevre yolunun yanına alacağız. Şuan ki alanımızda Van’ın geleceği için başka bir amaca çevirme projemiz olacak. Çeşitli projeler hazırlayacağız. Van’ın gelişimiyle ilgili yetkililere çeşitli önerilerde bulunacağız. Ben burada bütün kömür kooperatifin yönetimine, başkanına sonsuz teşekkür ediyorum. Söz veriyorum Allah bu görevi bize nasip ederse, bu ekiple ayarlı bir çalışma yapacağız ayrı bir ilgi ve alaka göstereceğime söz veriyorum” şeklinde konuştu.

VanBasın