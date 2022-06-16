Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında 'Van Denizi' polemiği: Biz zaten Van Denizi diyoruz

Bu yüzden Van’ın bendeki yeri çok özeldir" açıklamalarına "Van Denizi'nde ilk defa vapura binmiş. Van Gölü ne zaman deniz oldu ben bilmiyorum" şeklinde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde "Biz zaten 'Van Gölü' demiyoruz. Ne diyoruz? Van Denizi" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun Van Gölü’ hakkındaki "Van Denizi’ni ilk kez çocukluğumda burada gördüm. Bu yüzden Van’ın bendeki yeri çok özeldir" açıklamalarına teki göstererek, "Van Denizi'nde ilk defa vapura binmiş. Van Gölü ne zaman deniz oldu ben bilmiyorum; böyle bir durum var. Kılavuzunuz doğru olmayınca, gölü de deniz zannedersiniz" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da yapımı tamamlanan hizmet ve tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Biz zaten 'Van Gölü' demiyoruz. Ne diyoruz? Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"VAN GÖLÜ NE ZAMAN DENİZ OLDU BEN BİLMİYORUM"

20 Şubat 2011'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Siyasette Barış Stratejisi’ toplantısına katılmak üzere Van'a giderek "Van Denizi’ni ilk kez çocukluğumda burada gördüm. Vapura burada bindim. Bu yüzden Van’ın bendeki yeri çok özeldir" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Van Gölü'ne Van Denizi' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek "Çocukluğunda Van Denizi'nde ilk defa vapura binmiş. Van Gölü ne zaman deniz oldu ben bilmiyorum; böyle bir durum var. Kılavuzunuz doğru olmayınca, gölü de deniz zannedersiniz" şeklinde konuşmuştu.

"BİZ ZATEN 'VAN GÖLÜ' DEMİYORUZ VAN DENİZİ DİYORUZ"

Geçtiğimiz Cumartesi günü Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Van Gölü'ne 'göl değil deniz' diye hitap ettiklerini belirterek "Biz zaten 'Van Gölü' demiyoruz. Ne diyoruz? Van Denizi. Bu güzelliği, Van Denizi'ni koruyarak daha da geliştirmek için çok kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

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