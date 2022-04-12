Emekliler saat 16.00'ya kilitlendi: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Erdoğan açıklayacak
Ramazan Bayramı'na 20 gün kala gözler emeklilere verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağında... Bugün yapılacak Kabine toplantısı sonrası zamlı rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Toplantıda ayrıca enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar, KDV düzenlemesinin sahaya yansıması gibi başlıklar da ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması ve vatandaştan gelen şikâyetler ele alınacak.
EMEKLİLERİN GÖZÜ BU TOPLANTIDA
İlgili bakanların brifing vereceği kabinede ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahada yapılan denetimler ve zincir marketlerdeki son fiyatlar değerlendirilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyor. Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı da kabinede görüşülecek. Nisan sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.
2 MAYIS'TAN ÖNCE HESAPLARA YATABİLİR
Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatırılması planlanıyor. Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli gündem maddesini ise enflasyonun düşürülmesi için atılacak yeni adımlar oluşturacak. Erdoğan'ın "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız" açıklamasının ardından hem yüzde 60'a ulaşan enflasyonun düşürülmesi hem de alım gücünün artırılmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda ilgili bakanlar kabineye bilgilendirme yapacak.
SAVAŞ MASANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ
Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde gelinen son durum da kabinenin en önemli gündem maddesi arasında yer alacak. Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasisinin yansımaları kabinede ele alınacak. Başta kalıcı ateşkesin sağlanması, liderlerin Türkiye'nin arabuluculuğunda buluşturulması ve insani dramın sonlandırılması için yürütülen diplomasi trafiğinin sürdürülmesine yönelik kararlılık kabinede dile getirilecek.
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|32
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