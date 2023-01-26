Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK başkanı duyurdu

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Çok kısa süre içerisinde bu indirimin bütün tüketicilerimize de yansıdığını göreceğiz" ifadelerini kullanırken, söz konusu indirimin Şubat ayından itibaren geçerli olacağını belirtti.

GENEL 26.01.2023, 15:19 26.01.2023, 15:31
Elektrikte yüzde 12 indirim! EPDK başkanı duyurdu

Sanayi elektriğine indirim geliyor... EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu indirimin bütün tüketicilerimize de yansıdığını göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatının 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürüldüğünü bildirdi.

DÜŞÜŞ SEYRİ DEVAM EDECEK Mİ?
Elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayarak, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ŞUBAT’TAN İTİBAREN YÜZDE 12 DÜZEYİNDE DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"
“Özellikle kış ayları için bu gerçekten çok olumlu bir gelişme. Kurulumuzun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatını 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdük. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin Şubat’tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz.”

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Tarifeler hesaplanırken serbest piyasa fiyatlarındaki düşüşün sadece serbest tüketici odaklı düşünülmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, düşüş seyrinin bütün tüketici gruplarının tarifelerine olumlu yansıyacağına dikkati çekti.

“ÇOK KISA ZAMANDA BÜTÜN TÜKETİCİLERİMİZ İÇİN YANSIMASINI GÖRECEĞİZ”
Yılmaz, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasıyla oluşan havuz ile bütün tüketicileri korumaya devam edeceklerini kaydederek, “Bunun yanı sıra maliyet bazlı düşüşler de elbette çok önemli. Piyasalarda maliyet bazlı yaşanan bu düşüş öncelikle büyük tüketimi olan sanayi tüketici grubuna doğrudan yansıyor. Ancak bu düşüş süreci devam ettikçe, ki devam etmesini öngörüyoruz. Çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.iha

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