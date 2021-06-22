Düğün, nişan merasimi kısıtlamaları kalktı mı? Düğün saat sınırlaması kalktı mı? Düğün yasakları kalktı mı?
Düğün, kına, nişan gibi merasimlere ilişkin yasaklar binlerce çift ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli normalleşmede geçilecek yeni aşamayla ilgili olarak “Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?” gibi sorular yanıt aramaya başladı.
Aylardır düğün ve nişanlarını ertelemek zorunda kalan çiftler, alınan güncel kararları merak ediyor. Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı ancak kına ve nişan yasakları devam ediyor.
21 HAZİRAN 2021 TARİHLİ KABİNE SONRASI YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz
- Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Düğün, nişan gibi merasimlerle ilgili yeni bir kararın uygulanıp uygulanmayacağı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelge ile netleşecek.yeniakit
|İmsak
|02:46
|Güneş
|04:36
|Öğle
|12:14
|İkindi
|16:08
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23