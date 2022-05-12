Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı...

Konutta düşük faizli kredi desteğinin açıklanmasıyla fırsatçılar yeniden sahne aldı. Ev fiyatlarında sadece bir günde yüzde yüz artış gerçekleşti. Rakamlar karşısında birbirini referans alan ev sahipleri fiyatları daha da yukarı çekti. Sektör temsilcileri ev fiyatları için bir üst sınır bulunmadığını ifade ederken yegane kriterin ‘ahlak’ olduğuna dikkat çekti. Ev fiyatlarındaki artış içinse çözüm önerileri şöyle oldu…

GENEL 12.05.2022, 10:36
Domino etkisi yarattı! Konutta yüksek fiyata ‘ahlak’ sınırı...

Halihazırda son yılların en yüksek fiyat artışı ile karşı karşıya olan gayrimenkul sektörüne hareket getirecek açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yapmıştı. Buna göre konutta düşük faizli kredi desteğinin de yer aldığı 3 yeni paket ile sektöre can suyu olacak kararlar alındı. Ancak bu açıklamalar sonrasında birçok fırsatçı ev fiyatlarını dakikalar içerisinde yükseltti. Bazı ilanlarda yüzde 100’e varan artışlar, platformlardaki diğer taşınmaz satıcıları üzerinde psikolojik tetiklemeye neden oldu.

Satıcıların karşılaştığı rakamları baz alarak gayrimenkullerine bunun üstünde rakamlar talep etmesi zaten hormonlu olan fiyatları ulaşamaz seviyeye taşıdı. Fiyatlarda yukarı yönlü domino etkisine neden olan bu duruma tepki gösteren tüketiciler, konut metrekare fiyatlarına üst sınır getirilmesini istiyor. Tüketici temsilcilerinin vatandaşın konut hayalini zora sokan gelişmelere tepkisi ve çözüm önerileri şöyle:

"AHLAK SORUNU VAR"
Konuya ilişkin konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İlan sitelerinde kişiler birbirlerini referans alıp fiyat belirliyorlar. Bir sitede evin fiyatının 4 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye çıktığını görüyor o da çıkarıyor 4 bin 500 TL’ye. Yegâne kriter ahlak. Hukuki bir olay değil, sınır yok. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bizlerin talebiydi. Barınma temel ihtiyaçtır. Kiralar, konut fiyatları üçe katlandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki amaç dar gelirli vatandaşın ihtiyacının karşılanmasıydı. Alınan kararlar bazı açıkgöz ve fırsatçılar tarafından istismar edildi" ifadelerini kullandı.

"REFERANS FİYATLA ARTIRIYORLAR"
Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü:
Referans fiyat denilen bir uygulama var. Aynı bölgede, aynı semtteki aynı emsaldeki evlerin fiyatları bir anda yukarı çekilince kendi konutumun satış fiyatını da artırıyor. Dolayısıyla buradaki referans fiyat etkisiyle fiyatlarda sürekli bir artışa yol açıyor. Bu yaklaşık iki senedir hem konut fiyatlarında hem de gıda fiyatlarında uygulanıyor. Kredi faiz oranları 0,99 gibi rakama çekilmiş olsa da bu fiyat artışlarıyla tüketicinin konut sahibi olması hayal gibi gözüküyor. Bu yüzden öncelikle konut fiyatlarının kira fiyatlarını yukarıya doğru çektiği göz önüne alınarak mutlaka kira fiyatlarında belli bir süre için üst sınır sabitlemesi getirilmesinin etkili olacağını düşünüyorum.

"DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ KURULSUN"
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar:
Konut piyasasındaki fırsatçılık, spekülasyon konut alımını zorlaştırıyor. Cumhuriyet tarihinin konut konusunda en pahalı dönemini yaşıyoruz. Bu konuda acilen önlem alınmalı. Gıdada uygulanan dijital takip sistemine benzer bir takip sisteminin yanı sıra fiyatlara da bir sınır getirilmeli. Fırsatçılığın önlenmesi için adam ben şu fiyattan satıyorum diyorsa hayır satamazsın o fiyattan denmeli. (YENİŞAFAK)

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağının altını çizerek, fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak şekildeki fahiş artışları çok detaylı yakından takip ettiklerini ifade etmişti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Fiyatlardaki artış sonrası artan şikayetler içinse Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Sabah'ın aktardığı haberde, Bakanlık müfettişleri konut satışında fiyat farklılıklarının tespiti için sahaya inecek. Özellikle kredi kampanyasından sonra "ilan edilen fiyat farkları" belirlenecek.

BİR EVDE 850 BİN TL BİRDEN ARTIRDILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı konum kampanyasının ardından fırsatçılar devreye girdi. Düşük ev alma kampanyasını fırsata çevirmek isteyenler internet sitelerindeki ilanların fiyatlarını hemen yükseltti. Bazı konutların fiyatlarında 850 bin liraya kadar artış dikkat çekti.MYNET

Yorumlar (1)
Halit 2 saat önce
Araba fiyatlarına kimse bakmıyor bazı araçlar lüks ev fiyatına gelmiş araç böyle oldukça vatandaş da evinin fiyatını ona göre belirler bence öncelik araç fiyatları olmalı
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