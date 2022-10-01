Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

Yeni anayasa çağrısı

Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.

Hainlerin son çırpınışları

Teröristlerin giriştikleri tek tük eylem teşebbüsleri, bu hainlerin son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizle teröristlerin her an ensesindeyiz.

Yeni ekonomi modeli

Kendi özgün ekonomi modelini inşa ettik. Türkiye ekonomi modelinin kabul görmesinde istihdam gücünün çok büyük katkısı vardır. Ekonomi modelimizin merkezinde insan vardır, insanımız vardır. Önceleri bizi şiddetle eleştirenlerin bizimle aynı noktaya gelmelerini ibretle takip ediyoruz.

Vatandaşların döviz ve enflasyondan kaynaklı refah kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirler ilk günden almaya başladık.

Ücretlilerin kayıpları telafi edilecek

Yılbaşında ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz, enflasyonun altında ezilmelerine izin vermeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Konut projeleri

TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut ürettik, 3 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. Yapacaklarımızı söylemiyorum, bunlar yaptıklarımız. 12 milyon vatandaşımızı yeni ve güvenli konutlara kavuşturduk. Yeni konut projesine hemen başlıyoruz. Konut amaçlı arsa üretimini 1 milyona çıkartacağız

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