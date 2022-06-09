Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 adaylığını resmen açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yılın haziran ayında gerçekleşecek seçimlerle ilgili konuşarak "Cumhur İttifakı'nın adayı benim" dedi.

GENEL 09.06.2022, 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 adaylığını resmen açıkladı

Türkiye'de 2023 seçimlerine hazırlık...

Siyasi partiler, gelecek yılın haziran ayında yapılacak seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu.

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrılarına net bir şekilde yanıt vererek "Artık kaçak güreşmeyi bırak, sürekli bahane üretmekten lafla peynir gemisini yürütmekten vazgeç." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın adayı benim"
Seçimlerin önümüzdeki yıl haziran ayında yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 adaylığını resmen açıkladı

"Ya adayını ya da adaylığını açıkla"
Sözlerinin devamında Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adayını açıkla' çağrısı yapan Erdoğan, "Ya adayını açıkla ya adaylığını açıkla'' dedi.

"Bugüne kadar ülkeye ve millete hayrı dokunmadı"
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnanıyorum ki büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de burası olacaktır. Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar da geldikçe onları da uygun olan yere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan yalandan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı.

"Yönetime talip olmak sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez"
Kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında ülkenin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor bunu da delikanlıca yapmak yerine sufle gerisinden dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizleri zaman zaman güldürmüyor eğlendirmiyor da değil. Ülkenin yönetimine talip olmak gece yarısı sosyal medyada şaklabanlık yapmaya benzemez

"Bu işler havaya bakıp gezinmekle olmaz"
Artık masa etrafından top çevirme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Bu zata açık çağrıda bulundum. Kendisi iftiralarını sürdürerek yine topu taca atmaya çalıştı. Buradan aynı davetimizi bir kez daha yapıyorum artık kaçak güreşmeyi bırak ipe un sermekten sürekli bahane üretmekten vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz."

Ensonhaber

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