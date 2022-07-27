CHP’li Kaplan: Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl ve Merkez ilçe Gençlik Kolları, KYK borçlarının silinmesi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere vaatleriyle ilgili Türkiye genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

Beşyol Mevkii’nde CHP Van İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamayı CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan okudu. Açıklamaya İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Öner, Tuşba Gençlik Kolları Başkanı Mesut Delen ile gençlik örgütü ve çok sayıda partili katıldı.

“ÇALIŞMAYI EKSİK DE OLSA MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan, iktidarın KYK borçları faizine ilişkin kararı eksik de olsa memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda KYK borçlarının geri ödemelerinin açıklanmasının ardından Gençlerin Demokrat Amcası, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece anapara talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.’ şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık.” Dedi.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU SÖYLER, AK PARTİ YAPMAK ZORUNDA KALIR”

CHP’li Kaplan, milyonlarca KYK borçlusu genç adına Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz.

Teşekkürler Kılıçdaroğlu! ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır’ şeklinde gerçek karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin sesini Milletin Sesi’ni büyüten Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. ‘Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır.’ KYK borçlarının sıfır faizle yapılandırılması, faizsiz ve taksitli geri ödeme sürecinin işe başladıktan sonra uygulamaya konulması Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu memleketin evlatlarına, gençlere 6 vaadinden biriydi aynı zamanda.” Şeklinde Konuştu.

“5 VAADİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Kaplan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili vaatlerini hatırlatarak iktidara şöyle seslendi:

“AK Parti’ye sesleniyoruz; Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz.

1- Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

2- Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

3- Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

4- Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

5- Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.”

“KAMUDA LİYAKATİ VE ŞEFFAFLIĞI ESAS KILACAK HER ADIMI ATARIZ”

CHP’nin iktidara geldiği zaman gençlerin sorunlarını çözeceğini aktaran Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz.

Sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz: Genel başkanımızın gençlere 6 vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz.

Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmeksizin bu eksiği tamamlar kamuda liyakati ve şeffaflığı esas kılacak her adımı atarız. Önce sizi göndereceğiz, sonra torpil sistemini bitireceğiz. İkinci olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik örgütleri olarak, AK Parti Genel Merkezi’ne vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı göndereceğiz. Detaylı bir inceleme yapmanızda fayda var. Cumhurbaşkanı’na en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkenin hayrına olacaktır.”

“SORULARA KILIÇDAROĞLU GİBİ CEVAP VERMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rozalin Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorulan sorulara Genel Başkan Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Son olarak bir iyilik de Cumhurbaşkanı’na. Cumhurbaşkanı’nın geçmişte katıldığı bir programda genç bir arkadaşımızın KYK borçları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt vermişti. ‘Bu soruya iki türlü cevap verilir. Bir Bay Kemal gibi cevap verilir. Bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir.’ Sayın Cumhurbaşkanı’na bir daha boşluğa düşmemesi adına, kendisine sorulan sorulara hep Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz.”