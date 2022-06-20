Çatıdan Düşen Vanlı İşçi Hayatını Kaybetti
Türkiye'de son yıllarda artan iş kazaları can almaya devam ediyor. Vanlı gençler iş kazasına kurban gitmeye devam ederken inşaat ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Vanlı inşaat işçisi Salih Durmaz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalıştığı inşaatın çatısından düşerek hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaatta çalışan 35 yaşındaki Salih Durmaz, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden inşaatın çatı bölümünde çalışan Başkale Nüfusuna kayıtlı iki çocuk babası Salih Durmaz isimli işçi çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih Durmaz’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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