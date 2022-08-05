Bekçilik Sonuçları Açıklandı! İşte Bekçilik sonuçları sorgulama ekranı...

Bekçilik sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapıldı. MEB ve Polis Akademisi işbirliği gerçekleştirilen, binlerce aday tarafından beklenen sonuçlar erişime açıldı.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

17.07.2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinden e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

POLİS AKADEMİSİ’NDEN SINAV AÇIKLAMASI

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı. Polis Akademisi sınav hakkında açıklama yayınlandı. İşte o açıklama…

17.07.2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini 09 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'ye kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

BEKÇİLİK SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLDİ

– Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

– Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

– Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır tamamlanacaktır.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

SÖZCÜ