Başkan V. Aydın, İpekyolu Zabıtayla Bir Araya Geldi

1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası olarak kutlanan bu haftada Zabıta Müdürlüğü Personelleri ile bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan V. Aydın, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek başarılarının devamını diledi.

Zabıta ekibinin, belediyelerdeki vitrin görevini üstlendiklerini belirten Başkan V. Aydın, "Bir ilçedeki huzur ve güvenin sağlanması zabıtaların görev ve yetkileri arasındadır. Sizler sayesinde düzeni, tertibi, birbirimize olan saygıyı, hukuk ve yönetmelik kurallarının uygulanmasını sağlamış oluyoruz.

Sizler mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görevleri başında olan zabıta arkadaşlarımız bu yüzden bizim için çok önemli bir yere sahipsiniz. Ben zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor, sizler nezdinde 196 yıllık köklü bir geçmişe sahip, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca görev yapan tüm zabıta çalışanlarının Zabıta Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Yemek programının ardından İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. İhsan Emre Aydın, zabıta personellerini makamında kabul ederek çeşitli hediyelerle Zabıta Haftalarını kutladı.