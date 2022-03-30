Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. Asgari ücrete ikinci zam konusu Temmuz ayında ele alınacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu; asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zam için temmuz ayını işaret etti.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Temmuzda memur ve emeklilerin zam alacağını belirten Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.
3600 EK GÖSTERGE VE EYT
3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. EYT'li kardeşlerimizle helalleşeceğiz, ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.
SÖZLEŞMELİ PERSONELLER
Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN: VATANDAŞIMIZDAN ESİRGEMEYİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve memur maaş zammıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." demişti.
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