AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği 10 isim daha...

WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısının ardından seçim tarihini resmen açıklamıştı. 14 Mayıs tarihi üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, Meclisten karar çıkmazsa kendi yetkisini de kullanacağını söylemişti. Erdoğan’ın bu söyleminin ardından Van’da aday olabilecek ilk 10 ismi okurlarımızla paylaşmıştık. Hüseyin Çelik, Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, İrfan Kartal, Savaş Nurullah Kıylık, Can Ozan Tuncer, Bilal Emre Yörük, İsmail Say, Abdullah Aras ve Hamdullah Şevli gibi isimlerin yanı sıra AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği 10 ismi daha sizler için derledik.

İşte AK Parti kulislerinde ismi geçen muhtemel 10 isim daha:

Necdet Takva

3 Dönemdir Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanıdır. 2019’daki yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş, kent genelinde 196 bin oy almıştı. Seçimi kaybetmiş olmasına rağmen genel merkezin ‘unutmayacağız’ deyip söz verdiği isimlerden biridir. AK Parti’nin Van’da ilk 3 sıra içinde aday gösterebileceği isimlerden biridir. Adaylığı sürecinden sonra genel merkezde dostlarda biriktiren Takva’nın önümüzdeki seçimlerde AK Parti’den aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fatih Çiftçi

Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısıdır. Bir dönem Van’da milletvekilliği, Erciş’te ise belediye başkanlığı yapmıştır. AK Parti için önemli isimlerden biridir. Erdoğan’ın son açıkladığı MKYK listesin de bulunan çiftçi, genel merkezde İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Aslen avukat olan Çiftçi, Erciş’in ileri gelenlerindendir. AK Parti’nin Erciş kontenjanından aday gösterebileceği güçlü bir isim.

Mehmet Alayı Atlı

Doğu’daki en büyük aşiretlerden biri olan Sılahi aşiretinin lideri. Kariyeri ve saygınlığı olan, 7’den 70’e herkes tarafından benimsenmiş olan genç bir lider. Her bölgede birden çok ak sakallı temsilcisi bulunan, yürüdüğü zaman yüzlerce kişiyi peşinden getirebilen bir kişi. Son zamanlarda Şırnak ve Hakkari’den yoğun göç alan Van için genel merkezin düşündüğü, göç edenlerin oyunu dengeleyebilecek bir isim. Aldığımız kulis bilgilerine göre M. Alayı Atlı genel merkeze seçim bölgesi olan Hakkari’den aday olmak istediğini, Van’dan aday olmayı düşünmediğini iletmiş. Atlı, ile genel merkezin görüşmeleri sürüyor.

Emre Ete

Vanlı genç bir iş insanı. AK Parti’nin ve Erdoğan’ın uzun bir süredir A kadrosunda yer alıyor. Genel merkezde oldukça güçlü bir isim. Erdoğan’ın yanından ayırmadığı isimlerden biri. Geçtiğimiz genel seçimlerde Van listesine de müdahale etmiş, listeye tanıdığı bir ismi de ekletmişti. Ete, her ne kadar Ankara ve İstanbul’dan adaylık istese de AK Parti’nin Van’da görev vermek istediği isimlerden biri.

Çetin Kotan

Geçtiğimiz yerel seçimlerden beri AK Parti Genel Merkezinin markajında olan bir isim. Başarılı bir doktor, sosyal bir insan, sevilen bir isim. Van’da her 3 kişiden birinin tanıdığı, demokrat bir bakış açısı olan bir isim. Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti’nin teklif götürdüğü ve ısrarcı olduğu bir isimdi. Kotan, adaylık düşünmediğini belirterek genel merkezden gelen teklifleri reddetmişti. Önümüzdeki genel seçimlerde de AK Parti’nin Van’da aday olarak göstermek istediği isimlerden biri. Genel merkez Kotan’ı milletvekili adayı yapmak için uğraşırken, Kotan her defasında siyaset düşünmediğini ifade ediyor.

Emre Güray

AK Parti teşkilatlarının yakından tanıdığı bir isim. Uzun bir süredir AK Parti’de aktif siyaset yapıyor. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray’ın kardeşi. Van’da AK Parti’nin üye sayısını arttırmak için büyük emek verdi ve Erdoğan’ın teveccühünü aldı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki 3 başkan danışmanından biri. Teşkilat içinde oldukça sevilen, kariyerli bir isim. AK Parti’nin Van’da adaylık verebileceği genç, dinamik ve başarılı isimlerden biri.

Eren Görsel Görmen

Van’da sevilen, tanınan bir aileye mensup. Genç bir iş insanı. Uzun yıllar Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde yer aldı. Bir dönem de TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı. Van’da gençlerin yakından tanıdığı bir isim. Başarılarla dolu bir kariyeri var. E. Görsel Görmen’in adaylık düşüncesi olmadığı halde AK Parti’nin Van için iletişime geçtiği isimlerden biri. AK Parti’nin kamuoyu yoklamalarında isminin geçtiği de iddia ediliyor.

Garbi Görentaş

Gevaş, Gürpınar ve Çatak bölgelerinde tanınan ve sevilen bir isim. Yüksek inşaat mühendisi. Yurt içinde ve yurt dışında birçok projede yer aldı. Van’da tanınan ailelerden Görentaş ailesine mensup. Mecliste 6 dönem milletvekilliği yapmış Müslih Görentaş’ın yeğeni. İsmi son zamanlarda milletvekili adaylığı için duyulmaya başladı. AK Parti için sürpriz olabilecek bir isim.

Azad Gülengül

AK Parti’nin Tuşba’daki encümenlerinden biri. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. AK Parti’de siyaset yapmış, teşkilat tarafından kabul görmüş merhum Sabahattin Gülengül’ün oğlu. Yüksek İnşaat mühendisi. Başarılarla dolu bir kariyeri var. Bugüne kadar 120 sosyal sorumluluk projesinde yer almış ve bunların 45’inin proje koordinatörlüğünü yapmış bir isim. AK Parti’nin gençlik kotasından Van’da aday gösterebileceği isimlerden biri.

Hakkan Şevgin

Timar bölgesinin ileri gelenlerinden Şevi aşiretine mensup. AK Parti teşkilatlarının yakından tanıdığı, Tuşba ilçe başkan yardımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda Van Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeliği görevlerinde bulunuyor. Kentte sevilen ve itibarı yüksek olan genç bir iş insanı. İpekyolu, Tuşba ve Muradiye tarafında oldukça güçlü bir isim.

Bu haberimizde AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği, Ankara kulislerinde ismi dolaşan 10 kişiyi daha derledik. Çarşamba günü 10 kişilik bir liste daha yayınlayıp kentteki siyasetin nabzını tutmaya devam edeceğiz.

AK Parti'nin Van'da gösterebileceği 10 isim: