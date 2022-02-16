Acar Ailesinin acı günü

Yıllar önce Van’dan Antalya’ya yerleşen, Acar ailesinin fertlerinden, Şivan Acar, geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayata gözlerini yumdu Antalya’da yaptığı ticari faaliyetlerle, hemşehrilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakayla, Vanlıların gönlünde taht kuran Acar ailesinin ferdi Şivan Acar geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

WanHaber Ailesi olarak, Merhum Şivan Acar’a Allahtan Rahmet ailesine başsağlığı dileriz.