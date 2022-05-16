5 milyon insanın beklediği EYT için son dakika hamlesi!

Son dakika haberi: Çözüm arayışı arayan milyonlarca kişi EYT ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Birbirinden farklı formüller masada. Kimlerin EYT ile emekli olabileceği belirlenecek. Aşama aşama yapılan planlamayla birlikte aynı şekilde kaynak da bulunacak. İşte beş adımlı EYT formulü...

A) ÖNCE KAPSAM TESPİT EDİLECEK

İlk olarak kimlerin hak sahibi olduğu tespit edilecek. Yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı belirlenecek.

Genel olarak EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, kişiler oluşturuyor.

B) EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENECEK

Kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı büyük önem taşıyor. Farklı kurumlarda çalışmış kişiler de tespit edilecek.

C) KAYNAK BULUNMASI

Ortalama 5 milyon kişi EYT yasasını bekliyor. Bunun devamında sorunun çözümüyle birlikte kaynak bulunacak.

D) UYGULAMA USÜLÜ BELİRLENECEK

E) YASALAŞMA SÜRECİ

mynet