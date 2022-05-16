5 milyon insanın beklediği EYT için son dakika hamlesi!
Uzun süredir beklenen EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen milyonlarca kişi buradaki soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor. Öncelikli olarak kapsamın belirleneceği ifade edildi, hak sahipleri bir bir tespit edilecek. 5 adımda sonuçlanacak EYT'den kimler yararlanabilecek? İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberi: Çözüm arayışı arayan milyonlarca kişi EYT ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Birbirinden farklı formüller masada. Kimlerin EYT ile emekli olabileceği belirlenecek. Aşama aşama yapılan planlamayla birlikte aynı şekilde kaynak da bulunacak. İşte beş adımlı EYT formulü...
A) ÖNCE KAPSAM TESPİT EDİLECEK
İlk olarak kimlerin hak sahibi olduğu tespit edilecek. Yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı belirlenecek.
Genel olarak EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, kişiler oluşturuyor.
B) EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENECEK
Kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı büyük önem taşıyor. Farklı kurumlarda çalışmış kişiler de tespit edilecek.
C) KAYNAK BULUNMASI
Ortalama 5 milyon kişi EYT yasasını bekliyor. Bunun devamında sorunun çözümüyle birlikte kaynak bulunacak.
D) UYGULAMA USÜLÜ BELİRLENECEK
E) YASALAŞMA SÜRECİ
mynet
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|37
|50
|11. Hatayspor
|37
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|36
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Crystal Palace
|36
|45
|13. Aston Villa
|36
|44
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22