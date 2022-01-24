2021’de 1 milyon kişi Van Ferit Melen Havalimanı’nı tercih etti! İşte veriler...

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden aldığımız verilere dayanarak, 2021 yılında Van Ferit Melen Havalimanı’nda gerçekleşen uçak trafiğini, yolcu trafiğini, ticari uçuş sayısını ve yük trafiğini sizler için derledik.

‘Gerçekleşen uçak trafiği’

Türkiye geneli geçtiğimiz yıl, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı toplam 1 milyon 205 bin 955 oldu. İstanbul Havaalanı’nda 2021’de iniş ve kalkış yapan uçak trafiği toplam 280 bin 109 oldu. İstanbul Havaalanı’nın ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 181 bin 467, Antalya Havaalanı’nda 140 bin 581 iniş-kalkış yapan uçak trafiği gerçekleşti. 2021 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde iniş-kalkış yapan uçak trafiği en çok Van’da oldu. 2020 yılında Van Ferit Melen Havalimanı’nda 13 bin 368 uçak trafiği gerçekleşirken, 2021’de bu sayı 15 bin 549’a çıktı.

‘Van Ferit Melen Havalimanı'nda gerçekleşen yolcu trafiği’

Ülke genelinde 2021’de iç ve dış hatlardan toplam gelen, giden yolcu sayısı 128 milyon 387 bin 569 oldu. İstanbul Havaalanı 37 milyon 176 bin 509 sayısı ile en çok yolcu gelen ve giden havaalanı oldu. Uşak Havaalanı 52 gelen ve giden yolcu sayısıyla ülke genelinde en az uçuşun gerçekleştiği il oldu. Van Ferit Melen Havalimanı'nda 2020 yılında 976 bin 311 gelen ve giden yolcu olurken, bu sayı 2021 yılında 1 milyon 282 bin 384’e çıktı.

‘Van’da kaç ticari uçuş gerçekleşti?’

Türkiye genelinde 2021 yılında toplam 921 bin 972 ticari uçuş gerçekleşti. En çok ticari uçuş 276 bin 233 sayısı ile İstanbul Havaalanı olurken, en az ise 2 ticari uçuş ile Uşak oldu. Van’da 2020 yılında 6 bin 285 ticari uçuş olurken, 2021’de ise 8 bin 9 uçuş gerçekleşti.

‘Van’da kaç yük trafiği oldu?’

Ülke genelinde 2021’de toplam 3 milyon 358 bin 769 ton yük trafiği yaşandı. Van Ferit Melen Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl 11 bin 407 ton yük trafiği oldu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com ÖZEL