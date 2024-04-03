Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi nedeniyle kentte olaylar yaşanırken, birçok isim Van’a geldi.

Van’da dün başlayan olaylar bugün de devam ediyor. Zeydan’ın memnu haklarının geri alınması sonrası kentte olaylar yaşanıyor.

DEM PARTİ MYK TOPLANTISINI VAN’DA YAPTI

Van’da yaşanan gelişmeler sonrası DEM Parti MYK Toplantısını Van’da gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra MYK üyeleri de toplantıya katıldı.

VAN’A GELDİLER

Bu arada yaşanan gelişmeler sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, eski milletvekili Leyla Zana, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve çok sayıda kişi Van’a geldi.

CHP HEYETİ DE VAN’DA

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Van’daki gelişmeler sonrası görevlendirildiğinden söz ettiği heyet de Van’a geldi. CHP heyetinde Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal yer alıyor.